Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Следите за актуальными сообщениями облэнерго, чтобы знать время отключений.

https://glavred.info/energy/situaciya-v-elektroseti-zastavlyaet-deystvovat-kak-budut-otklyuchat-svet-22-fevralya-10742810.html Ссылка скопирована

Отключения света запланированы на 22 февраля в большинстве регионов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

22 февраля в большинстве регионов Украины будут почасовые отключения

Ограничения касаются как домохозяйств, так и промышленных потребителей

Причина – последствия ракетно-дроновых атак на энергосистему

В воскресенье, 22 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Как пояснили в компании, введение ограничений связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергосистему, которые повлияли на стабильную работу сети.

видео дня

Фото: скриншот t.me/Ukrenergo

Рекомендации для жителей

Ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня, поэтому жителям рекомендуют проверять точное время и объем отключений по своему адресу на официальных страницах облэнерго в регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отмечают в НЭК "Укрэнерго".

Такие ограничения помогают обеспечить равномерное распределение электроэнергии и уменьшить риск аварий в сети.

Где в Украине самая сложная ситуация со светом – мнение эксперта

По оценке директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, украинская энергосистема сейчас находится в сложном состоянии. Повреждение ключевых объектов и ограниченные возможности передачи электроэнергии между регионами создают серьезные проблемы для стабильного снабжения.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

По мнению эксперта, особенно острая ситуация сложилась в четырех крупных городах, среди которых Киев. Столица вынуждена полагаться на электроэнергию из других регионов, поскольку быстрое восстановление собственной генерации пока невозможно.

Харченко добавляет, что серьезные проблемы с поставками электроэнергии также остаются в Одессе, Харькове и Кривом Роге. По его словам, эти ограничения требуют повышенного внимания к эффективному использованию энергоресурсов на местах.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине.

Кроме того, пока в Украине продолжается работа по ликвидации последствий российских атак, страна-оккупант готовит новый удар по нашей энергетике.

Напомним, что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что графики почасовых отключений для населения могут стать мягче после улучшения погодных условий и с наступлением потепления.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред