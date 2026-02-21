Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Кратко:
- 22 февраля в большинстве регионов Украины будут почасовые отключения
- Ограничения касаются как домохозяйств, так и промышленных потребителей
- Причина – последствия ракетно-дроновых атак на энергосистему
В воскресенье, 22 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Как пояснили в компании, введение ограничений связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергосистему, которые повлияли на стабильную работу сети.
Рекомендации для жителей
Ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня, поэтому жителям рекомендуют проверять точное время и объем отключений по своему адресу на официальных страницах облэнерго в регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отмечают в НЭК "Укрэнерго".
Такие ограничения помогают обеспечить равномерное распределение электроэнергии и уменьшить риск аварий в сети.
Где в Украине самая сложная ситуация со светом – мнение эксперта
По оценке директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, украинская энергосистема сейчас находится в сложном состоянии. Повреждение ключевых объектов и ограниченные возможности передачи электроэнергии между регионами создают серьезные проблемы для стабильного снабжения.
По мнению эксперта, особенно острая ситуация сложилась в четырех крупных городах, среди которых Киев. Столица вынуждена полагаться на электроэнергию из других регионов, поскольку быстрое восстановление собственной генерации пока невозможно.
Харченко добавляет, что серьезные проблемы с поставками электроэнергии также остаются в Одессе, Харькове и Кривом Роге. По его словам, эти ограничения требуют повышенного внимания к эффективному использованию энергоресурсов на местах.
Отключение света в Украине - новости по теме
Как писал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине.
Кроме того, пока в Украине продолжается работа по ликвидации последствий российских атак, страна-оккупант готовит новый удар по нашей энергетике.
Напомним, что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что графики почасовых отключений для населения могут стать мягче после улучшения погодных условий и с наступлением потепления.
Читайте также:
- Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться
- Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ
- Фицо угрожает перекрыть энергоснабжение Украины уже в понедельник: какова причина
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред