Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадки

Разрыхление уплотненной почвы после сильных снегопадов и восполнение питательных веществ в грунте — это то, что очень важно сделать в саду после зимы.

Подготовка огорода к сезону: как восстановить почву после зимы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Увлажнение почвы ранней весной улучшает её структуру и помогает корням

Сорняки лучше удалять до начала активного роста

Рыхление уплотнённой почвы улучшает дренаж и доступ кислорода к корням

Весна наступит уже совсем скоро, а это значит, что садоводам пора начинать подготовку своих участков к предстоящему сезону. Прежде чем приступать к посадке, важно восстановить сад после зимы.

Эксперты по садоводству назвали пять вещей, которые каждый садовод должен сделать со своими грядками в конце зимы, передает Martha Stewart.

Что нужно сделать с землей весной

1. Улучшить почву.

Ранняя весна — идеальное время для внесения компоста в садовые грядки, поскольку циклы замерзания и оттаивания поздней зимой помогают ему разлагаться и интегрировать питательные вещества в почву.

Компост можно использовать для улучшения почвы несколькими способами. Во-первых, его можно использовать в качестве мульчи поверх почвы. Второй вариант - добавить компост в посадочную яму при высадке новых растений, говорит Адриенн Рётлинг, главный садовник частного поместья.

По ее словам, можно добавить в почву органическое удобрение для повышения ее питательной ценности, но никогда не следует добавлять более 250 г удобрения на 1 м².

2. Полить почву.

Увлажнение почвы во время засушливых периодов ранней весной помогает улучшить ее структуру и поддерживает полезные микроорганизмы.

Влажная почва также способствует более равномерному впитыванию весенних дождей, уменьшая сток и стресс для корней в начале сезона.

Поливать почву следует и перед пересадкой или посадкой растений весной. Это облегчит процесс перекапывания и поможет сохранить корни влажными.

3. Убрать мусор.

Удаление отцветших растений и опавших листьев снижает количество вредителей и болезней, а также обеспечивает доступ света и воздуха к почве. Оставляя только здоровую органическую массу, вы обеспечиваете здоровье вашего сада.

Хотя оставлять листья на земле в качестве мульчи допустимо, эксперты рекомендует собирать целые листья с больших дубов, кленов и других крупных деревьев, чтобы освободить место для раннецветущих весенних луковичных растений. Дело в том, что толстый слой листьев деформирует стебли и листья, лишая их солнечного света.

4. Удалить сорняки.

Не ждите, пока сорняки заполонят ваш сад в середине весны и летом. Вырывание сорняков до того, как они выйдут из состояния покоя, предотвращает образование глубоких корней или сбрасывание семян. Это значительно снижает засоренность сорняками в теплую погоду и экономит время в разгар посадочного сезона.

Многолетние сорняки нужно будет удалить из почвы, а однолетним достаточно просто удалить верхушки.

5. Разрыхлить уплотненную почву.

Аккуратное рыхление почвы после зимы садовыми вилами улучшает дренаж и приток кислорода, не нарушая почвенную микрофлору. Это не только позволяет воде глубже проникать в почву, но и создает более легкий путь для роста глубоких и крепких корней ваших растений.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

