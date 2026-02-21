Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

Виталий Кирсанов
21 февраля 2026, 07:43
115
Согласно обсуждаемым предложениям, в качестве возможной даты вступления Украины в ЕС называется 2027 год.
ЕС, возможно, готов согласиться на скорейшее вступление Украины
ЕС, возможно, готов согласиться на скорейшее вступление Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Зеленскому необходим весомый аргумент, чтобы заручиться поддержкой украинского общества
  • ЕС, возможно, готов согласиться на скорейшее вступление Украины

Украина рассматривает возможность территориальных уступок в рамках потенциального мирного соглашения, если в обмен получит перспективу ускоренного вступления в Европейский союз. Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, в европейских дипломатических кругах обсуждается сценарий, при котором США, выступая посредниками в переговорах, продвигают формулу: Киев получает гарантии безопасности и членство в ЕС, тогда как Россия устанавливает контроль над Донбассом в "значительной степени" .

видео дня

Источники в Брюсселе отмечают, что президенту Владимиру Зеленскому необходим весомый аргумент, чтобы заручиться поддержкой украинского общества в вопросе возможных территориальных компромиссов. В этой связи ускоренная евроинтеграция могла бы стать таким фактором.

Согласно обсуждаемым предложениям, в качестве возможной даты вступления Украины в ЕС называется 2027 год. Однако дипломаты считают этот срок малореалистичным. По их оценкам, более вероятным выглядит период с 2028 по 2030 годы.

"Территориальная потеря в обмен на членство в ЕС и гарантии безопасности - похоже, это формула Трампа для разрешения войны на Украине. Но смогут ли европейцы с этим согласиться?", - сказано в статье.

Дипломаты в Брюсселе заявили, что ясно, что Зеленскому "нужна настоящая сделка", если он хочет добиться поддержки среди украинского населения.

Утверждается, что таким образом, ЕС, возможно, готов согласиться на скорейшее вступление Украины.

"Но всем известно, что такой шаг невозможен в рамках упорядоченного процесса вступления. Времени просто недостаточно, и Киев по-прежнему находится в световых годах от полноценного вступления в рамках существующих процедур расширения во многих областях, таких как коррупция и верховенство права", - говорится в сообщении.

Перспективы вступления Украины в ЕС: оценка эксперта

Эксперт Центра международных исследований Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин считает, что, несмотря на критику со стороны Будапешт, членство Украины в Европейском союзе может быть экономически выгодным для Венгрии.

По его мнению, венгерской экономике рациональнее иметь Украину в пределах Европейский союз, включая пространство Шенгенская зона и Еврозона, чем на внешней границе объединения. С экономической точки зрения интеграция Украины в ЕС способна принести Венгрии исключительно положительные эффекты, отметил Кузьмин.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Читайте также:

Об источнике: Die Welt

Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Европейский союз война России и Украины Вступление Украины в Евросоюз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

08:22Война
Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

07:43Украина
В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенко

В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенко

06:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Последние новости

08:42

От -17 до ощутимых "плюсов": в Ровенской области резко изменится погода, точная дата

08:22

Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

07:43

Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

06:10

В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенкомнение

05:55

Видео 18+: путиниста SHAMAN отменяют в РФ из-за скандального ролика

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
05:47

Mercedes, Apple и даже Google: какие мировые бренды снимают рекламу в Украине

05:23

Закуска, которую сметут первой: рецепт помидоров под шубой за 5 минут

04:41

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

04:03

Не сказки, а шифр: какую историю Украины спрятал Николай Гоголь

Реклама
04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 отличия на изображении пекаря за 25 секунд

03:30

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

02:55

Точка невозврата близко: что происходит с ледяным континентом и в чем опасность

02:26

В Кремле подбирают преемника Лукашенко: кто может занять место главы БеларусиВидео

01:57

5 бытовых дел, которые самые счастливые пары делают вместе: об этом знают единицы

01:43

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

01:20

Отключения электроэнергии 21 февраля: данные о графиках для Киева и области

00:48

Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

00:00

Налет накапливался годами: как отмыть душевую лейку изнутриВидео

20 февраля, пятница
23:51

Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФВидео

22:41

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Реклама
22:35

ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

22:26

Россия готовит удар по энергетике Украины - Шмыгаль

22:26

Как избавиться от пыли в доме надолго: простые способы, которые работаютВидео

22:02

Мороз, туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

21:43

Vodafone резко повышает тарифы: названы сроки и новые цены после подорожания

21:24

В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

20:56

Дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца и судьбе его творческого наследия

20:45

Головоломка для гениев: лишь единицы найдут рыбу среди осьминогов за 45 с

20:40

Прошло 2 тысячи лет и кое-что уцелело: строители наткнулись на древнее поселение

20:29

"На прицеле" Гордон и Юсов: громкие детали подготовки резонансных убийствФото

20:17

И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

20:00

Пассажиры самолета делают это постоянно: эксперт указал на опасность

19:49

Три знака зодиака окажутся на пике успеха уже совсем скоро - кто они

19:46

Морозы до -14 возвращаются: на Тернопольщину надвигается мощный антициклон

19:39

Хватит терпеть затхлый запах полотенец: решение оказалось проще, чем думалиВидео

19:11

Будапешт заблокировал кредит для Киева на 90 млрд евро - FT

19:10

Мужчина показал, как устроен "самый маленький дом": в нем нельзя стоятьВидео

19:10

Исторический момент для Венгрии: почему Орбан делает из Украины "врага"мнение

18:55

"Систематически снимает": украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке

18:36

Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

Реклама
18:25

Белоснежная ванна за считанные минуты: одно средство удалит налет и желтизнуВидео

18:24

Девушка показала свою помесь питбуля и хаски: как выглядит собакаВидео

18:00

"За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от NetflixВидео

17:43

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

17:29

Голливудская актриса удостоилась звезды на аллее славы - кто она

17:19

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все большеВидео

16:57

"Очень придирчивый": финалистка "Холостяка" рассталась с известным певцом.

16:36

В Украине ввели "еЧек" в смартфоне: какие изменения ждут украинцев при покупках

16:35

Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

16:33

В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять