Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

Согласно обсуждаемым предложениям, в качестве возможной даты вступления Украины в ЕС называется 2027 год.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-dopuskaet-territorialnye-ustupki-v-obmen-na-bystroe-vstuplenie-v-es-welt-10742627.html Ссылка скопирована

ЕС, возможно, готов согласиться на скорейшее вступление Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Зеленскому необходим весомый аргумент, чтобы заручиться поддержкой украинского общества

ЕС, возможно, готов согласиться на скорейшее вступление Украины

Украина рассматривает возможность территориальных уступок в рамках потенциального мирного соглашения, если в обмен получит перспективу ускоренного вступления в Европейский союз. Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, в европейских дипломатических кругах обсуждается сценарий, при котором США, выступая посредниками в переговорах, продвигают формулу: Киев получает гарантии безопасности и членство в ЕС, тогда как Россия устанавливает контроль над Донбассом в "значительной степени" .

видео дня

Источники в Брюсселе отмечают, что президенту Владимиру Зеленскому необходим весомый аргумент, чтобы заручиться поддержкой украинского общества в вопросе возможных территориальных компромиссов. В этой связи ускоренная евроинтеграция могла бы стать таким фактором.

Согласно обсуждаемым предложениям, в качестве возможной даты вступления Украины в ЕС называется 2027 год. Однако дипломаты считают этот срок малореалистичным. По их оценкам, более вероятным выглядит период с 2028 по 2030 годы.

"Территориальная потеря в обмен на членство в ЕС и гарантии безопасности - похоже, это формула Трампа для разрешения войны на Украине. Но смогут ли европейцы с этим согласиться?", - сказано в статье.

Дипломаты в Брюсселе заявили, что ясно, что Зеленскому "нужна настоящая сделка", если он хочет добиться поддержки среди украинского населения.

Утверждается, что таким образом, ЕС, возможно, готов согласиться на скорейшее вступление Украины.

"Но всем известно, что такой шаг невозможен в рамках упорядоченного процесса вступления. Времени просто недостаточно, и Киев по-прежнему находится в световых годах от полноценного вступления в рамках существующих процедур расширения во многих областях, таких как коррупция и верховенство права", - говорится в сообщении.

Перспективы вступления Украины в ЕС: оценка эксперта

Эксперт Центра международных исследований Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин считает, что, несмотря на критику со стороны Будапешт, членство Украины в Европейском союзе может быть экономически выгодным для Венгрии.

По его мнению, венгерской экономике рациональнее иметь Украину в пределах Европейский союз, включая пространство Шенгенская зона и Еврозона, чем на внешней границе объединения. С экономической точки зрения интеграция Украины в ЕС способна принести Венгрии исключительно положительные эффекты, отметил Кузьмин.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Читайте также:

Об источнике: Die Welt Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред