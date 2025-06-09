"Это невозможно": Орбан оскандалился заявлением о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Что сказал Орбан:
- Украину нельзя принимать в ЕС
- Киеву следует сначала договориться о вступлении в НАТО
- ЕС не заинтересован в прямом конфликте с РФ
Премьер-министр Венгрии в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз. На этот раз, в интервью французскому LCI, он заговорил и о членстве в НАТО.
Кроме экономических факторов, мол, членство Украины в ЕС приведет к экономической катастрофе, Орбан вспомнил желание нашей страны вступить в НАТО.
"Сначала всех принимали в НАТО, это было гарантией безопасности с военной точки зрения, и только тогда эта страна могла вступить в ЕС. Но сейчас это невозможно. Если Украина вступит в НАТО, это сразу означало бы войну между НАТО и Россией", - подчеркнул он.
Венгерский политик добавил, что не в интересах его граждан и европейцев оказаться перед угрозой войны и прямого конфликта со страной-агрессором Россией.
Позиция Орбана по Украине - последние заявления
Напомним, Главред писал, что Виктор Орбан сказал, что в НАТО должны отреагировать на то, что Украина якобы проводит финансируемую и организованную кампанию клеветы против Венгрии.
Ранее также премьер Венгрии заявил, что якобы 80% преступников в сфере банковского мошенничества являются именно украинцами. Хотя непонятно, откуда у политика такие данные.
Накануне Орбан заявил, что не поддерживает вступление Украины в ЕС, ведь это помешает миру в Европе, и предложил собственный план действий Европейского Союза.
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Кто такой Виктор Орбан?
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
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