Назвал украинцев мошенниками: Орбан вышел с новым скандальным заявлением

Премьер Венгрии продолжает распространять мнение об опасности со стороны Украины.

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Венгерский политик обвинил украинцев в мошенничестве / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Орбан:

Большинство банковских мошенников являются украинцами

ЕС не стоит принимать Украину, как страну-члена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова заявил об открытой неприязни к Украине и обвинил ее в банковском мошенничестве. Об этом сообщает издание HVG.

В эфире венгерского радио он был в течение 30 минут, 23 из которых посвятил разговору об Украине, а меньшую часть времени Орбан говорил о вопросах, которые касаются непосредственно Венгрии.

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При обсуждении банковского мошенничества премьер сказал, что якобы 80% преступников в этой сфере являются именно украинцами. Хотя непонятно, откуда у политика такие данные.

"Украина - опасная страна", - подчеркнул он.

В этом контексте Орбан заявил, что Украину нельзя принимать в Европейский Союз, ведь это якобы помешает противодействию "украинским мошенникам".

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Скандальные заявления Орбана в отношении Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина осуществила спецоперацию, направленную на срыв национального опроса относительно ее вступления в Европейский Союз.

Ранее также премьер-министр Венгрии заявил, что не поддерживает вступление Украины в ЕС, ведь это помешает миру в Европе. Политик утверждает, что у Европы существует два варианта развития событий и один из них либеральный. Именно этот план Брюсселя, по мнению Орбана, является угрожающим.

Накануне стало известно, что скандальный венгерский политик заявил, что в НАТО должны отреагировать на то, что Украина якобы проводит финансируемую и организованную кампанию кле веты против Венгрии.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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