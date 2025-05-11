Венгрия увеличивает армию вдвое - пойдет ли Орбан на вторжение в Украину

Орбан мог рассматривать сценарии вторжения в Украину в 2022 году, однако сейчас вопрос "защиты венгров" не стоит на повестке дня, отметил эксперт.

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Пойдет ли Орбан на проведение операции по "защите венгров" в Украине" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, wikimedia.org

О чем сказал Герасимчук:

Венгрия планирует увеличить мощность армии вдвое

Сейчас об агрессии со стороны Венгрии речь не идет

Венгрия действительно активно модернизирует и наращивает свой военный потенциал, и этот процесс продолжается уже некоторое время. Звучали предположения, что Будапешт стремится довести свои Вооруженные силы до уровня Румынии, хотя экономические условия и численность населения между странами существенно отличаются, ведь Румыния имеет по крайней мере вдвое больше населения. Об этом в комментарии Главреду рассказал заместитель исполнительного директора, директор программы региональных инициатив и соседства Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук

По его словам, Венгрия настроена на существенное усиление армии - по крайней мере вдвое по сравнению с нынешними масштабами.

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"Относительно военного вмешательства (на территорию Украины - ред.) - мне кажется, что на прямое военное вмешательство, то есть атаку, Орбан вряд ли решится, и вряд ли он готов отдать такие приказы. Я не исключаю, что в 2022 году, когда было непонятно, как долго продержится украинская армия, когда было неизвестно, сможем ли мы сдержать российское нашествие, а также когда звучали заявления о том, что через два-три дня они уже будут с парадом в Киеве, Орбан мог рассматривать определенные сценарии. В частности, не как военное нападение на Украину, а как операцию по "защите венгров" в Украине", - указывает аналитик.

Как отметил Герасимчук, украинская армия с тех пор доказала свою способность обороняться и доказала, что может выстоять. На сегодня вопрос защиты венгров на Закарпатье не стоит, ведь, к счастью, Россия находится слишком далеко от этого региона. Поэтому хотя подобные планы могли рассматриваться раньше, сейчас они, вероятно, потеряли актуальность.

Что известно о Викторе Орбане / Инфографика: Главред

Обострение отношений с Венгрией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины впервые выявила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая занималась шпионской деятельностью против интересов Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После этого, 9 мая, в центре Будапешта венгерские правоохранители задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Им оказался экс-дипломат Сергей Александров, который после завершения службы в МИД начал бизнес в столице Венгрии.

На фоне этих событий венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств. В Минюсте Украины отмечают, что эти консультации должны были стать стартом постоянного диалога.

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Кто такой Сергей Герасимчук Сергей Герасимчук - украинский политолог и эксперт в сфере внешней политики, региональной безопасности и трансграничного сотрудничества. Он занимает должность заместителя исполнительного директора и директора программ региональных инициатив и соседства в Совете внешней политики "Украинская призма". Герасимчук имеет более 20 лет опыта в политических исследованиях, работал в Секретариате Верховной Рады Украины, а также в научно-исследовательских учреждениях при Президенте Украины и Совете национальной безопасности и обороны. Он также сотрудничал с рядом международных аналитических центров, в частности с Peace Research Institute Frankfurt (HSFK), Международным центром обороны и безопасности в Таллинне (Эстония) и Международным центром демократических преобразований в Будапеште (Венгрия). Сферы его профессиональных интересов охватывают политические процессы в Украине, деятельность аналитических центров и гражданского общества, региональную безопасность, замороженные конфликты и трансграничное сотрудничество.

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