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Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2025, 16:55
1209
Большинство областей Украины будет под влиянием циклонов и холодного воздуха.
Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина
Прогноз погоды в Украине на неделю / Фото: УНИАН

О чем идет речь:

  • Когда в Украине ударит -5 градуса
  • Когда в Украину придет потепление
  • Где синоптики прогнозируют дожди и грозы

Погода в Украине в последующие дни будет неустойчивой и холодной. Ожидаются дожди разной интенсивности. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Регионы будут под влиянием циклонов и холодного воздуха из северных регионов Европы. В течение второй декады мая на территории большинства областей будет преобладать влажная и прохладная погода с температурным фоном на 4-8 градусов ниже климатической нормы.

видео дня

Погода в Украине 12 мая

В понедельник, 12 мая, ночью дожди пройдут в южных и центральных областях, днем на большей части территории Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, на западе с грозами. В Карпатах и на Прикарпатье местами значительные осадки в виде дождя, в высокогорье с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; днем +9...+14 °С, на юго-востоке и в Крыму +13...+18 °С.

погода 12 мая
Прогноз погоды в Украине 12 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине 13 мая

Во вторник, 13 мая, ночью на Левобережье страны, днем на большей части территории Украины пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы. Лишь в Крыму и Приазовье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, в западных и северных областях заморозки 0...-3 °С; днем +9...+15 °С, на юге, Закарпатье и в Крыму +14...+19 °С.

погода 13 мая
Прогноз погоды в Украине 13 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине 14 мая

В среду, 14 мая, ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Только на юго-востоке и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер западный, 5 - 10 м/с. Температура ночью составит +2...+7 °С, в западных и северных областях заморозки 0...-3 °С; днем +14...+19 °С.

погода 14 мая
Прогноз погоды в Украине 14 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине 15 мая

В четверг, 15 мая, ночью в западных областях, днем в большинстве регионов, кроме юго-востока и Приазовья, пройдут дожди, местами грозы. В Карпатах предполагаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 - 12 м/с, днем местами порывы до 15 - 17 м/с. Температура ночью +5...+10 °С, днем в северных и западных областях +9...+14 °С, в остальных регионах +15...+21 °С.

погода 15 мая
Прогноз погоды в Украине на 15 мая / фото: Windy

Погода в Украине 16 мая

В пятницу, 16 мая, неустойчивая погода с осадками прогнозируется на большей части территории страны. Лишь в Крыму и юго-восточных областях будет сухо. В центральных и северных регионах местами пройдут сильные дожди, возможны грозы и град. Ветер южный, в западной части северо-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем в центральных и южных регионах порывы 15 - 22 м/с. Температура в западных и северных областях ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С; в остальных регионах ночью +6...+11 °С, днем +15...+21 °С.

погода 16 мая
Прогноз погоды в Украине на 16 мая / фото: Windy

Погода в Украине 17 мая

В субботу, 17 мая, под влиянием малоподвижного циклона, в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая и дождливая погода. Возможны отдельные грозы. Ветер юго-западный, на Левобережье переменных направлений, 5 - 10 м/с. Температура ночью +3...+8 °С, в западной части местами заморозки 0...-3 °С; днем +13...+18 °С, в западных областях +8...+13 °С.

погода 17 мая
Прогноз погоды в Украине на 17 мая / фото: Windy

Погода в Украине 18 мая

В воскресенье, 18 мая, ночью на Левобережье Украины пройдут значительные дожди, днем в большинстве областей также прогнозируются умеренные, в Карпатском регионе - значительные дожди. Местами грозы. Ветер западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+8 °С, в западной части местами заморозки 0...-3 °С; днем +13...+18 °С, на крайнем западе +8...+13 °С.

погода 18 мая
Прогноз погоды в Украине 18 мая / фото: Windy

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накрыла мощная непогода. В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

9 мая по Украине пронесся мощный смерч. В Павлограде на видео зафиксировали момент, когда сильный вихрь срывает с крыш крыши. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.

Также стало известно, когда потепление накроет Украину. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Ожидается, что реальное потепление придет с 20 мая.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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