Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2025, 16:22
303
Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие и спровоцировать ухудшение вашего состояния.
магнитная буря
Украину атаковала 5-балльная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под влияние сильной магнитной бури. Ожидается, что она будет очень затяжной. Об этом сообщает meteoagent.

После предыдущего пика мощность магнитной бури начала падать. Однако 8 мая страну атаковала усиленная буря. Она ударила с мощностью 5 баллов. 9 мая буря стала слабее, но уже на следующий день она ворвется с новой мощностью. 10-11 мая мощность магнитной бури будет на уровне почти 4-х баллов. 12 мая она станет 3-балльной и снизится к минимуму.

видео дня

Однако расслабляться рано, ведь в период с 14 по 17 мая включительно мощность бури вновь усилится до 3-х баллов. Следующие 4 дня она будет 4-балльной, после чего пойдет на спад.

магнитная буря
Украину атаковала 5-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С. Сообщается, что 10 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 32 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человаека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

16:22Синоптик
Китай помогает РФ воевать против Украины: в Раде выдвинули громкое обвинение

Китай помогает РФ воевать против Украины: в Раде выдвинули громкое обвинение

16:17Украина
"Историческое решение": ЕС выделяет 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины

"Историческое решение": ЕС выделяет 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины

16:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIV

Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIV

Последние новости

16:54

Как Россия украла у Украины гимн: писатель поразил правдой

16:22

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

16:18

Садоводов призвали поливать розы молоком: какая причина

16:17

Китай помогает РФ воевать против Украины: в Раде выдвинули громкое обвинение

16:15

Доллар внезапно пошел на взлет: каким будет курс валют с 12 мая

Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для КиеваСорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе «Орешника» для Киева
16:12

"Историческое решение": ЕС выделяет 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины

16:00

Чем отстирать траву с джинсов: пошаговая инструкция, чтобы пятна исчезли бесследноВидео

15:55

В ЕС ответили, есть ли шанс обойти вето Венгрии относительно членства Украины

15:41

Цена на популярный овощ в Украине обвалилась на 12%: в чем подводный камень

Реклама
15:34

Железо здесь ни при чем: что значит, если яблоко быстро темнеетВидео

15:24

РФ стягивает силы к границам стран Балтии: разведка предупредила об угрозе войны

15:19

РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой - Зеленский

15:16

Цены взлетели на 17% за неделю: в Украине внезапно дорожает ключевой овощ

14:48

Шоколадом вверх или вниз: оказалось, что люди всю жизнь ели печенье неправильно

14:41

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу ЕфросининуВидео

14:34

Сорняк просто исчезнет: как избавиться от одуванчиков на участке

14:26

Украина разоблачила шпионов из Венгрии: в МИД прокомментировали причастность страны

14:21

РФ сбрасывала бомбы даже во время парада Путина: детали ударов по Сумщине

14:17

Как уберечь семью от болезней 10 мая: какой праздник и день ангела

14:04

$5 тысяч штрафа за кормление котов: почему любовь к животным может привести к суду

Реклама
13:54

Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

13:47

Задумываюсь: Тимур Мирошниченко заговорил о завершении карьеры ведущего Евровидения

13:42

Можно ли ребенку праздновать 9 лет - ответ священникаВидео

13:36

В Германии настроены решительно: Мерц пригрозил Путину "ударом" за Украину

13:20

"Накрывает площадь": Свитан назвал главную опасность ракеты "Орешник"

13:10

"Будем думать о живых": Пугачева взбесила россиян своим публичным обращением

13:04

Что не так на автобусной остановке: за 6 секунд загадку разгадает только гений

12:57

"Давление на Путина": в Лондоне объявили о крупнейшем пакете санкций против РФ

12:56

Пенсионеры могут получить 17 тысяч выплат: как выйти на максимальную пенсию

12:51

На некоторых направлениях тише: в ВРУ сообщили, придерживается ли РФ "перемирия"

12:42

Преступники на трибуне и смех над диктатором: Путин опозорился на параде в МосквеВидео

12:10

"Сейчас не имеет значения": как Потап высказался об украинцах

12:10

Нацбанк обсудил с послами G7 и ЕС давление со стороны партийцев Петра Порошенко - Пышный

12:06

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

12:01

По карману не всем: в Украине подскочили цены на популярные молочные продукты

11:55

Билл Гейтс раздаст 200 млрд долл простым людям: кто сможет получить его состояние

11:39

На Солнце зафиксировано мощное извержение: стоит ли ждать геомагнитных бурь

11:32

Тля и слизни будут обходить 10-й дорогой: какие 4 растения стоит посадить в саду

11:20

Имеют ли право ВСУ ударить по параду Путина в Москве: Жданов дал ответ

11:05

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Тиграм - драма, Козлам - обида

Реклама
10:56

В ВСУ оценили шансы врага пробиться к важной трассе на Покровском направлении

10:47

Впервые в истории: СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии

10:25

Есть опасность градов и смерчей: насколько аномальной будет погода летом 2025

10:23

Сколько будут стоить овощи летом 2025: эксперт назвал самый дорогой регион

10:22

Пятна на белой одежде исчезнут за секунды: 2 лучших способа, как от них избавитьсяВидео

10:17

Пока Пугачева воссоединилась с Орбакайте: Галкин рассказал, куда уехал

10:04

Скачок цен на 25%: из-за заморозков в Украине подорожает популярный фрукт

10:00

"Шанс на победу Украины 1 к 37": Тимур Мирошниченко о Евровидении и личном рекорде

09:51

Залужному "заблокировали" создание корпуса элитных солдат в 2022 г - The Times

09:36

Сын Порошенко, скрывающийся в Лондоне от ВСУ, уклоняется от уплаты налогов на 770 млн грн, - медиа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять