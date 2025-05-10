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Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

Ангелина Подвысоцкая
10 мая 2025, 06:30
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В ближайшие дни в Украине будут низкие температуры воздуха. Ожидаются сильные дожди.
погода, снег
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Что известно:

  • Украину накрыла холодная погода
  • В каких регионах будут лить дожди и будет снег
  • Где температура воздуха опустится до -5 градусов

Погода в Украине в ближайшие выходные будет прохладной. Страну накроют дожди. Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В ближайшие дни на погоду в Украине будет влиять холодная воздушная масса и атмосферные фронты. Циклон, который проходил через южные области, немного отступит и будет влиять ночью на восточные, Днепропетровскую и полтавские области. Там будут умеренные дожди.

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На территории западных, северных, Черкасской и Винницкой областей будут дожди. А в воскресенье и понедельник дожди накроют большинство регионов. Скорость ветра будет на уровне 5-10 м/с.

погода 10 мая
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: meteoprog

В ночь на субботу в западных и Житомирской областях, а в ночь на воскресенье в северо-восточных областях будут заморозки до -5 градусов.

"Днем температура воздуха будет 9-14 градусов тепла. На юго-востоке страны температура воздуха повысится до +17 градусов. Прохладнее всего будет в Карпатском регионе. Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, а днем будет 2-7 градусов тепла", - сказала Наталья Птуха.

В Карпатах ожидается мокрый снег.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

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Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

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