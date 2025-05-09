Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

Похолодание с заморозками и дождями накроет многие области Украины в выходные - синоптик рассказал, к чему готовиться.

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Погода в Украине - ударят заморозки -3 градуса/ фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 10-11 мая

В каких областях Украины сильнее всего похолодает

Где будут заморозки

Погода в Украине в выходные, 10 и 11 мая, будет холодной, неустойчивой и дождливой. Похолодание будет вызвано тем, что над Восточной Европой господствует холодная воздушная масса арктического происхождения.

Из-за этого в большинстве областей нашей страны будет аномально низкий фон температуры воздуха, а в ночное время даже местами возможны заморозки на поверхности почвы. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Также он предупредил, что периодически в разных областях будут идти дожди разной интенсивности, а кое-где даже возможны грозы и мелкий град.

Более теплые и комфортные погодные условия возможны лишь на крайнем юге Украины.

Погода в Украине 10 мая

В западных областях

В западных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 1... +6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0... -3; днем +7... +12 градусов, на Закарпатье до +16.

В северных областях

В северных областях ночью без существенных осадков, днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, временами порывистый. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1... +6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0... -3; днем +9... +14 градусов.

В центральных областях

В центральных регионах Украины ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, днем +10...+15.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3... +8 градусов, днем +13... +18.

В восточных областях

В восточных областях ночью будет дождливо, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +3... +8 градусов, днем +9... +14.

Погода в Украине 10 мая/ meteoprog

Погода в Украине 11 мая

В западных областях

В западных регионах Украины ночью пройдут дожди, в Карпатах сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит... +6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0... -3; днем +9... +14 градусов, на Закарпатье до +17.

В северных областях

В северных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем по всему региону будут отмечаться небольшие кратковременные дожди. Ветер будет преобладать северо-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2... +7 градусов, днем +9... +14.

В центральных областях

В центральной части страны в течение суток будет наблюдаться дождливая погода, днем местами возможны значительные осадки. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3... +8 градусов, днем +9... +14, на Днепропетровщине до +17 градусов.

На юге Украины

В южных областях и Крыму ночью без осадков, днем пройдут дожди; в Одесской и Николаевской областях временами будут отмечаться сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +5... +10 градусов, днем +14... +19.

В восточных областях

В восточных областях преимущественно без осадков, лишь днем на Харьковщине пройдут умеренные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 1... +6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0... -3; днем +10... +15 градусов.

Погода в Украине 11 мая/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будут мокрый снег, заморозки и дождь - украинцам назвали дату опасной погоды. Похолодание снова накроет Украину - синоптик сказала, в каких областях будет холоднее всего.

Также ранее сообщалось, что будут заморозки и будут лить дожди - только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода. Украину в выходные будет заливать дождями, только в двух областях будет сухая погода. Также в ночные часы могут быть заморозки.

Напомним, на Солнце зафиксировано мощное извержение - стало известно, стоит ли ждать геомагнитных бурь. Специалисты продолжают внимательно наблюдать за состоянием солнечной активности.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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