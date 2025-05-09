На Солнце зафиксировано мощное извержение: стоит ли ждать геомагнитных бурь

Специалисты продолжают внимательно наблюдать за состоянием солнечной активности.

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Зафиксировано впечатляющее извержение на Солнце / фото: иллюстрация искусственного интеллекта (ChatGPT)

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Спутник зафиксировал выброс гигантской нити плазмы на Солнце

Выброс плазмы направлен в противоположную от Земли сторону

Спутник NOAA GOES-19 зафиксировал впечатляющий момент на Солнце - выброс гигантской нити плазмы, сообщает Space.com.

В Центре прогнозирования космической погоды (NOAA) объяснили, что такие нити представляют собой более холодные и плотные слои солнечной плазмы, которые удерживаются над поверхностью светила благодаря воздействию магнитных полей.

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"Когда они становятся нестабильными, они могут резко извергаться, иногда запуская корональные выбросы массы в космос - мощные взрывы солнечной плазмы и магнитных полей, которые могут вызвать геомагнитные бури здесь, на Земле", - говорится в сообщении.

Однако на этот раз, как отметили ученые, выброс был направлен в направлении, противоположном нашей планете, поэтому прямого влияния на Землю не ожидается.

Как пояснила прогнозистка космической погоды Сара Хауссил, солнце делает ровно столько, чтобы показать, что у него все еще есть все необходимое для проявления активности.

Снимок был сделан с помощью специального телескопа, работающего в диапазоне экстремального ультрафиолета - Solar Ultraviolet Imager. Наблюдения проводились с 06:30 до 09:50 по восточноамериканскому времени 7 мая.

Хотя непосредственная угроза от этого явления отсутствует, специалисты продолжают внимательно наблюдать за состоянием солнечной активности.

По информации Метеобюро Великобритании, сочетание ослабленного высокоскоростного потока солнечного ветра и возможных остаточных эффектов от предыдущих корональных выбросов массы может способствовать образованию полярных сияний в высоких широтах.

Влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Кто страдает от магнитных бурь больше всего?

Как сообщал Главред, магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:

Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.

- те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.

- магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия. Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.

- во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок. Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.

- повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние. Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.

- их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли. Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.

- из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль. Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.

Как уберечься от воздействия магнитной бури?

Во время магнитной бури многие люди могут испытывать головную боль, усталость, головокружение, повышенное давление и раздражительность, предупреждает Главред.

Чтобы уменьшить негативное влияние, придерживайтесь таких рекомендаций:

Следите за самочувствием - если чувствуете слабость или дискомфорт, не игнорируйте эти симптомы.

- если чувствуете слабость или дискомфорт, не игнорируйте эти симптомы. Пейте больше воды - это поможет избежать обезвоживания, которое может усилить влияние магнитной бури.

- это поможет избежать обезвоживания, которое может усилить влияние магнитной бури. Ограничьте потребление кофе и алкоголя - они могут вызвать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

- они могут вызвать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Питайтесь правильно - отдавайте предпочтение легким блюдам, богатым витаминами и микроэлементами (овощи, фрукты, зелень, орехи).

- отдавайте предпочтение легким блюдам, богатым витаминами и микроэлементами (овощи, фрукты, зелень, орехи). Уменьшите физическую нагрузку - в такие дни следует избегать переутомления и интенсивных тренировок.

- в такие дни следует избегать переутомления и интенсивных тренировок. Придерживайтесь режима сна - полноценный отдых поможет организму лучше адаптироваться.

- полноценный отдых поможет организму лучше адаптироваться. Избегайте стресса - старайтесь не перегружать себя эмоционально и не вступать в конфликты.

- старайтесь не перегружать себя эмоционально и не вступать в конфликты. Проводите больше времени на свежем воздухе - это будет способствовать улучшению общего состояния.

- это будет способствовать улучшению общего состояния. Принимайте контрастный душ - такая процедура поможет нормализовать кровообращение.

- такая процедура поможет нормализовать кровообращение. Если есть хронические заболевания - держите под рукой необходимые лекарства и контролируйте артериальное давление.

Также ранее сообщалось, что Украина под жесткой атакой затяжной бури.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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