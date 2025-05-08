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Мокрый снег, заморозки и дождь: украинцам назвали дату опасной погоды

Алёна Воронина
8 мая 2025, 12:07
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Похолодание снова накроет Украину - синоптик сказала, в каких областях будет холоднее всего.
Погода, снег, зима, птичка
Погода в Украине - наше государство накроют мокрый снег, заморозки и дождь/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода 9 мая
  • Где будет идти мокрый снег и где будут дожди
  • В каких областях будет холоднее всего

Погода в Украине в пятницу, 9 мая, принесет новые неприятные "сюрпризы". В этот день над южной частью нашего государства расположится циклон. Он и его атмосферные фронты обусловят завтра дождливую погоду в большинстве областей Украины.

А в Карпатах будет идти мокрый снег. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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В центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки. На Волыни, Ровенщине, а в дневные часы почти повсеместно в западных областях - без существенных осадков.

По словам синоптика, температура воздуха в течение дня будет очень неоднородной. Ожидается, что на западе, севере и на значительной территории центральных областей Украины температура составит +10...+14 градусов. В южной части будет +12...+16 градусов, на Запорожье до +18, в Крыму +17...+20 градусов. В восточных областях ожидается +16...+21 градус.

Погода в Украине 9 мая
Погода в Украине 9 мая/ Facebook Диденко
Погода в Украине 9 мая
Погода в Украине 9 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 9 мая

В столице Украины в пятницу также могут быть дожди, однако по состоянию не это время трудно сказать, большие они будут или нет, говорит синоптик.

"В Киеве на завтра дожди трудно прогнозировать. Основная зона осадков 9-го мая будет касаться столицы, как качнет - может быть более плотный дождь, а может небольшой. Ювелирная работа", - отметила она.

Диденко подчеркнула, что стоит настраиваться на холодную (+10, +11 градусов) и влажную погоду в Киеве 9 мая.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине могут быть заморозки

Синоптик отметила, что в дальнейшем влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще будут оставаться холодными и не исключена вероятность заморозков при прояснениях.

"Но днем потеплеет хотя бы на несколько градусов. Лета не обещаю, однако дневные +12...+18 градусов все же немного комфортнее", - написала она.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будут мокрый снег и заморозки - названа точная дата, когда изменится погода в Украине. Синоптик поделилась прогнозом погоды на четверг.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет снег и мороз - синоптики назвали регионы. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Температура воздуха там опустится до +1 градуса.

Напомним, 8 мая насыпало два сантиметра снега и ударил мороз - Главред рассказал, где в Украине свирепствует непогода. Спасатели показали, как выглядят заснеженные горы.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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