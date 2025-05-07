Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Температура воздуха там опустится до +1 градуса.

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Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 8 мая

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

В каких областях будут дожди и заморозки

Погода в Украине 8 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южных, некоторых центральных, восточных и северных областях.

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9-10 мая в северо-западных областях ожидаются сильные заморозки - до 5 градусов мороза. Синоптики объявили І уровень опасности.

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 8 мая будет достаточно сухая погода. Однако местами ожидаются осадки. В Карпатах будут дожди и мокрый снег. Ближайшей ночью дожди пройдут также в восточных областях.

Ночью температура воздуха будет преимущественно 2-7 градусов тепла, а днем - 9-14 градусов тепла. Только на юге температура воздуха повысится до +20 градусов. В северных, западных, Черкасской и Полтавской областях будут заморозки.

В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Местами будет потепление, но жары еще не будет.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 8 мая

В Украине 8 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Карпатах и на юго-востоке. В северных и западных областях будут заморозки. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью в северных и большинстве западных областей 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, днем 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 8 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+21 градуса. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +1...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: meteoprog

Погода 8 мая в Киеве

В Киеве 8 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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