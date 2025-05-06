Мороз и грозовые дожди: какие области атакует шторм

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 7 мая
- Где температура воздуха опустится до -3 градусов
- В каких областях будут дожди с грозами
Погода в Украине 7 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных и северных областях ожидаются заморозки до -3 градусов. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будут периодические дожди. В южных областях будут сильные ливни. В целом температура воздуха будет держаться на уровне 14-18 градусов тепла. Только на юге температура воздуха повысится до +25 градусов.
В ночь на 8 мая на западе, севере и в центральных областях ожидаются заморозки. В ближайшие дни будет преобладать влажная погода, только 8 мая будет сухо.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 7 мая
В Украине 7 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами во многих областях Украины. Ветер будет северо-восточный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 17-22°, на юго-востоке страны до 25°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +5
По данным meteoprog, 7 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+23 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +5...+12 градусов.
Погода 7 мая в Киеве
В Киеве 7 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 15-17°", - сообщает Укргидрометцентр.
Также ожидаются заморозки до -3 градусов. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.
Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.
В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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