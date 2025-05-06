Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

Вы узнаете:
- Когда в Украину придет антициклон
- Как он повлияет на погоду
Погода в Украине сильно изменится. Все из-за того, что надвигается антициклон из Скандинавии по имени Riccarda. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
"В четверг, 8 мая, к управлению погоды приступит наполненный холодным воздухом скандинавский антициклон Riccarda - дожди возьмут перерыв", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, именно этот антициклон "настойчиво размывая облачность, обусловит снижение температурного фона". В частности, в южных широтах сформируется циклонический вихрь, который 9 мая закроет небо плотными облаками и вызовет дожди.
"Прохождение атмосферных фронтов обусловит грозовую опасную ситуацию", - предупреждает синоптик.
Он также добавил, что фронт имеет теплые и холодные участки, поэтому "ему все равно когда заряжать атмосферу энергией".
"То есть ливни могут быть как в ночные, так и дневные часы. Очень большая вероятность, что местами они будут значительные. Влияние интенсивных грозовых очагов может сопровождаться градом и шквалами", - говорит Постригань.
Кроме того, по его мнению, летнего тепла до второй половины мая ждать еще не стоит.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 6 мая будет штормовой. В этот день синоптики прогнозируют дожди на территории восточных и северных областей. Ветер будет северо-восточный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
Известно, что погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.
Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине летом 2025 года имеет все шансы стать аномально теплой - средняя температура ожидается на 1-1,5 °C выше климатической нормы. Наибольшая жара вероятна в июле.
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Кто такой Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
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