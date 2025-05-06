Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

Украинцев предупредили о возможных дождях и граде.

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Как изменится погода в Украине / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда в Украину придет антициклон

Как он повлияет на погоду

Погода в Украине сильно изменится. Все из-за того, что надвигается антициклон из Скандинавии по имени Riccarda. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

"В четверг, 8 мая, к управлению погоды приступит наполненный холодным воздухом скандинавский антициклон Riccarda - дожди возьмут перерыв", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, именно этот антициклон "настойчиво размывая облачность, обусловит снижение температурного фона". В частности, в южных широтах сформируется циклонический вихрь, который 9 мая закроет небо плотными облаками и вызовет дожди.

"Прохождение атмосферных фронтов обусловит грозовую опасную ситуацию", - предупреждает синоптик.

Он также добавил, что фронт имеет теплые и холодные участки, поэтому "ему все равно когда заряжать атмосферу энергией".

"То есть ливни могут быть как в ночные, так и дневные часы. Очень большая вероятность, что местами они будут значительные. Влияние интенсивных грозовых очагов может сопровождаться градом и шквалами", - говорит Постригань.

Кроме того, по его мнению, летнего тепла до второй половины мая ждать еще не стоит.

Что такое антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 6 мая будет штормовой. В этот день синоптики прогнозируют дожди на территории восточных и северных областей. Ветер будет северо-восточный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Известно, что погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине летом 2025 года имеет все шансы стать аномально теплой - средняя температура ожидается на 1-1,5 °C выше климатической нормы. Наибольшая жара вероятна в июле.

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Кто такой Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

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