Жара, грозы и заморозки: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в мае

Погода в Украине в последний месяц весны будет контрастной и неравномерной по регионам.

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Какой будет погода в Украине в мае / pixabay

Вы узнаете:

Готовиться ли к заморозкам в начале мая

Где будет теплее всего в последний месяц весны

Какой регион будет самым дождливым

Погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной — температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки. Тем временем прогнозы погодных сайтов meteo.ua и meteofor обещают дождливый май на западе Украины. На востоке месяц будет достаточно теплым, а в Одесской области и в Крыму будет аномально холодно.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура воздуха превысит норму на 1,5-2 градуса. По словам синоптика Натальи Птухи, в начале мая столбики термометров покажут +14...+20 градусов днем и +4...+10 ночью.

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В первой декаде мая заморозков не будет, но в дальнейшем не исключено, что холодные воздушные массы из Арктики могут снизить ночные температуры до отрицательных, пишет ТСН.

"В целом, погода прогнозируется переменчивой, но без значительных температурных аномалий. Месячное количество осадков в мае ожидается 35-76 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — до 138 мм, это в пределах нормы. Климатическое лето обычно начинается во второй декаде мая, на Закарпатье и юге страны — в первой декаде", — сказала Птуха.

Прогноз погоды для западных областей Украины

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях - после двух-трех дней теплой безоблачной погоды с температурой воздуха днем более +20 градусов начнутся дожди. Возможны даже сильные ливни с грозами.

Температура воздуха снизится до +10...+12 градусов днем и +3...+5 ночью.

Погода улучшится после 10 мая, но с 15-16 числа снова начнутся дожди. Температура повысится до +18...+20 градусов днем и до +9...+12 ночью.

Осадки прекратятся и потеплеет ближе к концу месяца. Днем можно ожидать +23...+25 градусов, ночью +14...+15.

Погода на Севере Украины

В Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумской областях вся первая половина мая будет прохладной и дождливой.

С 8 по 10 мая дневная температура воздуха снизится до +10...+12 градусов. В остальные дни, несмотря на дождь и облака, днем температура воздуха составит +19...+21 градус, ночью +12...+15.

Вторая половина месяца будет отличаться от первой меньшим количеством осадков и более высокой на 2-3 градуса температурой воздуха.

Дожди будут кратковременными и прекратятся 22-23 мая, только на Сумщине они задержатся до 25 мая.

Прогноз погоды для центральных областей

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях погода в мае будет теплой, без значительных перепадов температур. Температурный фон в течение месяца постепенно будет повышаться от +18...+ 20 градусов днем и +9...+12 ночью до +20...+24 и +12...+15 градусов соответственно.

Незначительное похолодание возможно 8-9 мая. Холоднее всего будет в Винницкой области - там столбик термометра упадет ниже +10 градусов.

Теплее всего будет на Днепропетровщине - ближе к лету столбики термометров днем покажут +24 градуса, ночью - около +15.

В регионе прогнозируется три периода дождей. Первый - с 4 по 8 мая, осадков немного, но с грозами. Второй, самый значительный - с 13-14 по 18-19 мая. Третий, самый короткий - с 22 по 24 число, на Днепропетровщине - с 23 по 25 мая.

Погода на Востоке Украине

В Харьковской области синоптики прогнозируют контраст температур. В первую неделю будет прохладно: +15...+16 градусов днем и +4...+9 ночью. С 6 по 9 мая ожидаются кратковременные дожди. В дальнейшем ожидается быстрое потепление до +22...+24 градусов днем и до +11...+15 ночью.

В Донецкой и Луганской областях май начнется теплой и солнечной погодой. Днем ожидается +22...+24 градуса и выше, в отдельные дни столбики термометров поднимутся до +28.

В первой половине месяца не обойдется без коротких периодов похолодания до +18 градусов.

Вторая половина мая будет прохладнее. Пройдут дожди, но температура останется комфортной: более +22 градусов днем и более +15 градусов ночью.

Прогноз погоды для южных регионов

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидается всего +15 градусов днем. Погода будет облачной и дождливой.

В Крыму и на Одесчине первая половина месяца будет прохладной, солнечной, осадков мало. Вторая половина будет дождливой.

В трех других южных областях май прогнозируется намного теплее: температура воздуха составит от +20 до +26 градусов днем и +11...+15 ночью.

Основное количество осадков придется на вторую половину месяца, сильные ливни возможны с 23 по 28 мая. В Запорожской области дождей будет меньше, но с 24 по 28 мая они также будут обильными.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, погода в Украине во вторник, 29 апреля, будет преимущественно сухой и солнечной, однако две области накроют дожди. В частности, осадки ожидаются на Черниговщине и Сумщине.

Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +2...+8 градусов, заморозки еще вероятны на левобережье Украины.

Народный синоптик Станислав Щедрин заявил, что с 29 апреля в Украину вернется потепление. Погода в мае будет жаркой.

По прогнозу Щедрина, первая декада мая будет преимущественно без осадков. Температура будет в пределах +22 - +25 градусов. Ночью +9 - +14 градусов.

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