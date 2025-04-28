Когда потепление накроет Украину: синоптик назвала точную дату

Скоро две области накроют дожди и будет порывистый сильный ветер.

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Погода в Украине - стало известно, когда потепление накроет Украину/ фото: УНИАН

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Когда в Украине будет потепление

Какой будет погода в ближайшие дни

Погода в Украине во вторник, 29 апреля, будет преимущественно сухой и солнечной, однако две области накроют дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, где в Украине в ночь на вторник еще будут сохраняться заморозки.

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"Украина завтра будет принадлежать к масштабной области повышенного атмосферного давления, которая занимает значительную часть Европы. Поэтому 29-го апреля будет преобладать сухая, с солнцем, погода. Только вечером атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь на Черниговщине и Сумщине", - отметила синоптик.

Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +2...+8 градусов, заморозки еще вероятны на левобережье Украины.

В то же время Диденко рассказала, когда в Украину вернется тепло. Она отметила, что в течение дня вторника уже ощутимо потеплеет, ожидается +15...+19 градусов.

Ветер будет западный, северо-западный, на севере, западе и в центральной части временами порывистый, сильный.

Погода в Украине 29 апреля/ Facebook Диденко

Погода в Украине 29 апреля/ meteoprog

Погода в Киеве 29 апреля

В Киеве 29 апреля осадков не ожидается. Ночью будет +4...+6 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.

"Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее, однако пока что недавних +27 не будет. За дождями будем следить вместе", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографикая: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказал, когда в Украину вернется потепление - синоптик назвал точную дату. Погода в Украине в мае будет очень жаркой, прогнозирует Щедрин.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует похолодание, будет 5-градусный мороз, дожди и грозы - стало известно, когда придет тепло. Во многих областях Украины ожидаются дожди с грозами. Впоследствии постепенно начнет повышаться температура воздуха.

Напомним, в Украине ударят сильные заморозки - синоптики объявили штормовое предупреждение. Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха может опуститься до -1 градуса.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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