Когда потепление накроет Украину: синоптик назвала точную дату

Вы узнаете:
- Когда в Украине будет потепление
- Какой будет погода в ближайшие дни
Погода в Украине во вторник, 29 апреля, будет преимущественно сухой и солнечной, однако две области накроют дожди.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, где в Украине в ночь на вторник еще будут сохраняться заморозки.
"Украина завтра будет принадлежать к масштабной области повышенного атмосферного давления, которая занимает значительную часть Европы. Поэтому 29-го апреля будет преобладать сухая, с солнцем, погода. Только вечером атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь на Черниговщине и Сумщине", - отметила синоптик.
Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +2...+8 градусов, заморозки еще вероятны на левобережье Украины.
В то же время Диденко рассказала, когда в Украину вернется тепло. Она отметила, что в течение дня вторника уже ощутимо потеплеет, ожидается +15...+19 градусов.
Ветер будет западный, северо-западный, на севере, западе и в центральной части временами порывистый, сильный.
Погода в Киеве 29 апреля
В Киеве 29 апреля осадков не ожидается. Ночью будет +4...+6 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.
"Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее, однако пока что недавних +27 не будет. За дождями будем следить вместе", - добавила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред рассказал, когда в Украину вернется потепление - синоптик назвал точную дату. Погода в Украине в мае будет очень жаркой, прогнозирует Щедрин.
Также ранее сообщалось, что Украину атакует похолодание, будет 5-градусный мороз, дожди и грозы - стало известно, когда придет тепло. Во многих областях Украины ожидаются дожди с грозами. Впоследствии постепенно начнет повышаться температура воздуха.
Напомним, в Украине ударят сильные заморозки - синоптики объявили штормовое предупреждение. Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха может опуститься до -1 градуса.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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