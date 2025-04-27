В Украине ударят сильные заморозки: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха может опуститься до -1 градуса.

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Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 28 апреля

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

Когда в Украину придет потепление

Погода в Украине 28 апреля в некоторых областях будет холодной. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 28, 29 апреля в северных, центральных, южных и западных областях синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Температура воздуха может опуститься до -5 градусов. Объявлены I и II уровни опасности.

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"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет солнечная, но прохладная погода. На Сумщине ночью ожидается мокрый снег. В восточных областях будет дождь. Температура воздуха повысится до +10...+16 градусов. Ближайшей ночью ожидаются заморозки.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото: ventusky

Погода 28 апреля

В Украине 28 апреля будет небольшая облачность. В этот день синоптики не прогнозируют осадков. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; температура днем 10-15° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 14-19°, на востоке и северо-востоке страны 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 28 апреля в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -1...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото: meteoprog

Погода 28 апреля в Киеве

В Киеве 28 апреля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 10-15° тепла; в Киеве ночью заморозки в воздухе 0-2°; температура днем 13-15° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине будут грозовые дожди и заморозки. Синоптики рассказали, какие регионы атакует штормовая погода. В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.

Уже 27 апреля Украину накрыла мощная непогода. Во многих областях предупреждали о заморозках и снеге. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.

27 апреля синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется потепление.

"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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