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Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Ангелина Подвысоцкая
26 апреля 2025, 19:30
1844
Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 27 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 27 апреля
  • Где температура воздуха опустится до -5 градусов
  • Где синоптики прогнозируют дожди и снег

Погода в Украине 27 апреля в некоторых областях будет местами дождливой. Синоптики предупреждают об опасности, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине ожидаются заморозки до -5 градусов. Синоптики объявили І и ІІ уровни опасности.

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"Заморозки повредят раннецветущие деревья и растения", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет солнечная, но прохладная погода. На Сумщине ночью ожидается мокрый снег. В восточных областях будет дождь. Температура воздуха повысится до +10...+16 градусов. Ближайшей ночью ожидаются заморозки.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 27 апреля
Прогноз погоды в Украине на 27 апреля / фото: ventusky

Погода 27 апреля

В Украине 27 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Крыму и в восточных областях. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в большинстве западных и северных областях и в воздухе заморозки 0-3°; днем 7-12° тепла, на Закарпатье и юге страны 11-16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 27 апреля в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +4...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +1...+9 градуса.

погода 27 апреля
Прогноз погоды в Украине на 27 апреля / фото: meteoprog

Погода 27 апреля в Киеве

В Киеве 27 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 10-12° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 27 апреля
Прогноз погоды в Украине на 27 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по-летнему тепло будет недолго - названа дата, когда Украину накроют заморозки. Синоптик рассказал, когда в Украине будут кратковременные дожди в сопровождении гроз.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют похолодание и дожди - синоптик сказала, когда ворвется непогода. На выходных погодные условия изменятся.

Напомним, 26-градусная жара будет не везде - стало известно, какие регионы будут заливать грозовые дожди. Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +24 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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