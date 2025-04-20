Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Марина Фурман
20 апреля 2025, 17:23
2164
На выходных погодные условия изменятся.
погода, весна
Украинцев ожидает еще одно резкое похолодание / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода 21 апреля
  • Когда придет похолодание

Украинцы наконец дождались тепла, однако весенние +24 °С задержатся ненадолго. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, неделя в Украине будет теплая, однако на выходных погода ухудшится.

видео дня

"Неделя в Украине будет теплой, дневная температура воздуха составит +20...+24 градуса", - сообщила Диденко.

В частности, завтра, 21 апреля, в Украине ожидается солнечная погода с температурой +20...+24 градуса, только в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами.

В Киеве в понедельник также будет сухая солнечная погода с температурой воздуха до +24.

Однако уже в конце недели погодные условия изменятся.

"Как раз на Проводы, в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха: в субботу до +14...+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27-го апреля, до +10...+16 градусов. Учтите этот прогноз погоды в ваших планах", - сообщила Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, на следующей неделе в Украине будет преобладать по-летнему теплая и солнечная погода, но в выходные пройдут дожди. После осадков температура воздуха существенно снизится вплоть до заморозков в западных и северных регионах.

Напомним, погода в Украине 20 апреля будет дождливой и грозовой. В северных, центральных, Харьковской областях 20-21 апреля будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Недавно синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в четверг и пятницу, 24-25 апреля, погода будет достаточно разнообразная. 24 апреля в западных и северных областях, а 25-27 апреля уже на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы. А вот 26-27 апреля ожидаем снижения температуры.

Читайте также:

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

17:23Синоптик
РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

17:20Украина
Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

17:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

Последние новости

18:27

Что будет с долларом после Пасхи: банкир поделился прогнозом

18:19

Главное преимущество Украины над РФ: бывший шеф MI6 сделал громкое заявление

18:05

Как вырастить сладкую свеклу - секреты посадки, полива и подкормки

17:23

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

17:20

РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
17:20

Поливальный понедельник: кого нужно обязательно облить водой 21 апреля

17:17

Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

17:12

Вместе с сыном за праздничным столом: как отмечает Пасху София Ротару

17:05

РФ начнет "сворачивать" войну против Украины, если выполнить одно условие - ГончарВидео

Реклама
16:50

Чем подкормить чеснок весной - действительно работающие удобрения

16:34

"Золото", два "серебра" и "бронзу": гимнастка из Украины поразила на Кубке мира

16:28

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия: что придумали в Москве

16:24

Германия может обеспечить важную поддержку ВСУ: Мельник назвал сроки и сумму

15:52

У плохих водителей всегда есть одна и та же привычка: инструктор удивил объяснением

15:38

Аналитики рассказали, как россияне используют "перемирие" на фронте

15:29

Поставки оружия в Украину: СМИ раскрыли, какую альтернативу готовит Европа

15:06

"Душа наполняется тихим счастьем": Галкин на украинском языке поздравил с Пасхой

14:49

Путин достал "ядерную карту": известно, перейдут ли в РФ от угроз к действиямВидео

14:38

Россияне начали отступление на нескольких участках фронта - что известно

14:26

Китайский гороскоп на завтра 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

Реклама
14:14

Что одеть на пикник - стильные идеи для удобного образа на природе

14:14

Вредны ли соцсети: ученые опровергли распространенный миф

13:53

"Пусть в сердце всегда будет свет!": украинские звезды поздравляют с Пасхой

13:52

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в УкраинеВидео

13:35

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

13:24

Третья платежка за газ уже на подходе: за что еще украинцам придется платить

13:13

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

13:12

"Путин не контролирует армию": Зеленский рассказал о ходе "Пасхального перемирия"

12:17

"Есть решение": у Трампа анонсировали новые переговоры о мире и назвали условия

12:13

Скандал на Fox News: как Киев стал частью России в титрах трансляции

11:43

"Я просто хочу лететь": трогательные кадры возвращения защитников из пленаФотоВидео

11:39

Кого возвращают первыми: в ГУР раскрыли новые детали большого обмена пленнымиФото

11:38

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

10:42

60 лет - не гарантия пенсии: как меняются условия для украинских женщин

10:31

Вторая смерть за неделю: на Буковине нашли тело 19-летнего курсанта - детали

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 апреля: Львам - прорыв, Рыбам - деньги

09:56

Эффектное возвращение: украинский боксер не оставил шансов сопернику

09:42

Путину нужна "победа" до 9 мая: какие города будет пытаться захватить Россия

08:44

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

08:34

Гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля: Тельцам - терпение, Рыбам - зависть

Реклама
08:32

Неожиданное объявление перемирия: в CNN назвали скрытые намерения Путина

08:16

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Удары РФ по городам Украины: что задумал Путинмнение

07:34

Пасхальное перемирие: Зеленский рассказал, соблюдает ли РФ тишину на фронте

07:10

Где спряталась собака: только остроглазые гении найдут ее за 9 секунд

06:30

3 года ничего не знали о судьбе друг друга: мать и сын вместе вернулись из пленаФотоВидео

06:10

О "перемирии от Путина"мнение

05:50

Праздничный тест на IQ: найдите в парке пять пасхальных яиц за 15 секунд

05:15

На Украину надвигается почти 7-балльный геомагнитный шторм: когда он "ударит"

04:35

Почему неправильно говорить "поліцейський": учитель указала на серьезную ошибкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять