Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Вы узнаете:
- Какой будет погода 21 апреля
- Когда придет похолодание
Украинцы наконец дождались тепла, однако весенние +24 °С задержатся ненадолго. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, неделя в Украине будет теплая, однако на выходных погода ухудшится.
"Неделя в Украине будет теплой, дневная температура воздуха составит +20...+24 градуса", - сообщила Диденко.
В частности, завтра, 21 апреля, в Украине ожидается солнечная погода с температурой +20...+24 градуса, только в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами.
В Киеве в понедельник также будет сухая солнечная погода с температурой воздуха до +24.
Однако уже в конце недели погодные условия изменятся.
"Как раз на Проводы, в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха: в субботу до +14...+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27-го апреля, до +10...+16 градусов. Учтите этот прогноз погоды в ваших планах", - сообщила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, на следующей неделе в Украине будет преобладать по-летнему теплая и солнечная погода, но в выходные пройдут дожди. После осадков температура воздуха существенно снизится вплоть до заморозков в западных и северных регионах.
Напомним, погода в Украине 20 апреля будет дождливой и грозовой. В северных, центральных, Харьковской областях 20-21 апреля будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Недавно синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в четверг и пятницу, 24-25 апреля, погода будет достаточно разнообразная. 24 апреля в западных и северных областях, а 25-27 апреля уже на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы. А вот 26-27 апреля ожидаем снижения температуры.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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