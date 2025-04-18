Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 19 и 20 апреля
- В каких областях в выходные будут дожди
- Когда Украину накроет похолодание с дождями и грозами
Погода в Украине в выходные, 19 и 20 апреля, будет теплой и преимущественно сухой. Лишь в части областей возможны дожди.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что осадки ожидаются в западных регионах.
Погода в Украине 19 апреля
"В субботу атмосферный фронт обусловит небольшое снижение температуры воздуха и периодические кратковременные дожди в западной части Украины - там завтра днем ожидается +15...+19 градусов. На остальной территории Украины удержится сухая теплая и преимущественно солнечная погода, максимально +20...+24 градуса", - отметила Диденко.
В Киеве 19 апреля осадков не будет, днем ожидается температура воздуха на уровне +20...+22 градуса.
Погода в Украине 20 апреля
На Пасху, 20 апреля, повсюду в Украине ожидается теплая погода, +20...+24 градуса. Осадков в большинстве областей не предвидится, будет солнечно, лишь в западных областях есть вероятность небольших дождей.
В Киеве 20 апреля будет солнечно, температура воздуха ожидается на уровне +20...+22 градуса.
Когда в Украине будет новое похолодание
Синоптик рассказала, что теплая погода продлится всю следующую неделю. Но через неделю Украину накроет новое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и грозами.
"Однако обратите внимание, что в следующие выходные, 26-27 апреля, в Украине погода изменится, ожидаются дожди, грозы и снижение температуры воздуха до +11...+17 градусов", - предупредила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине ударит +26 градусов - стало известно, в каких областях на Пасху будет погода, как летом. В ряде областей в выходные потеплеет настолько, что погода будет напоминать летнюю.
Также ранее сообщалось, что на Пасху в нескольких областях будет дождь - стало известно, где ждать непогоды. Температура воздуха поднимется до летних значений и будет сухо, однако в нескольких областях возможен дождь.
Напомним, нас ждут десятилетия магнитных бурь - Солнце вошло в таинственный 100-летний цикл. Столетний Цикл Гляйсберга мог снова начаться, предполагают ученые.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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