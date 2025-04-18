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Куда ставят свечи за упокой: священник сказал, какую ошибку совершает большинство людей

Алёна Воронина
18 апреля 2025, 12:15
188
На самом деле многие люди неправильно подходят к вопросу, где должна гореть свеча по усопшему.
Свеча, церковь, священник Артем Саранча
Куда ставят свечи за упокой/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Вы узнаете:

  • Куда нужно ставить свечу за упокой души
  • К какой иконе нужно ставить свечу за упокой души

Во время посещения церкви нередко может возникать вопрос, куда нужно ставить свечу за упокой. Ответ на этот вопрос дал иерей Артем Саранча, священник Собора Святой Троицы в г. Запорожье на своем YouTube-канале "Все про Церкву".

Он отметил, что вопрос, как и куда правильно поставить свечу, является одним из самых распространенных. Священник подчеркнул, что обычно верующие советуют друг другу, как именно и куда именно якобы правильнее ставить свечи в храме. Однако ответ на этот вопрос гораздо глубже.

"Для многих самый распространенный вопрос заключается в том, как и куда правильно поставить свечи за те или иные свои потребности в своей просьбе. На самом деле, ответ на этот вопрос заключается немножко глубже, чем кажется на первый взгляд. Первый ответ, который можно услышать в основном не от священников, а от людей, которые прислуживают при храме, заключается в том, что вам покажут куда именно и для чего именно поставить свечи", - отметил священник.

Однако самой важной является молитва, которая обращена к Богу. Бог слышит нашу молитву и видит, что мы принесли ему вот эту жертву за те или иные нужды, или за того или иного человека, за которого мы хотим помолиться. Неважно, это мы молимся за здоровье, или за успех в делах, или за благополучие в семье, или какие-то другие потребности, которые нам необходимы.

"Важно то, что именно мы говорим во время того, когда мы зажигаем свечу. Мы зажигаем свечу и говорим, например, короткую молитву: "Господи, помоги моему ребенку тем, чтобы он вырос настоящим христианином. И больше понимал, для чего и за что ты пострадал, и к чему все мы христиане призваны". Мы зажигаем свечу и ставим ее на подсвечник", - пояснил священник.

Второй вопрос, куда же ставить свечу. Ответ на этот вопрос очень прост, он вытекает из первого, говорит иерей Артем Саранча. Если мы молимся живому Богу, который слышит наши молитвы и видит нашу жертву, это значит, что подсвечник в храме не имеет никакого значения, нет значения, куда именно мы ставим свою жертву.

"Почему же тогда подсвечников так много? Ответ на этот вопрос также очень прост. Потому что если бы подсвечник стоял один, по этому поводу возникало бы очень много споров, будет ли свеча гореть, или не будет гореть, и так далее. Поэтому их ставится в храме очень много. Для того, чтобы каждый человек, который хочет, например, обратиться к особому святому, такому, скажем, как Николай, архиепископ Мир Ликийских, он мог бы обратиться к нему, чтобы он молил Бога за того человека, за которого мы хотим помолиться. Или мы можем поставить это на другом подсвечнике. Это не имеет никакого значения. Имеет значение только молитва. Поэтому, учитывая все вышесказанное, надеюсь, что этот коротенький и, я надеюсь, понятный ответ, даст вам немного больше понимания о том, что есть свеча и для чего она нужна", - пояснил священник.

Смотрите видео о том, куда нужно ставить свечу за упокой:

Что означает свеча

Также священник рассказал об истории использования свечей в церкви и их значение когда-то и сейчас. Он отметил, что свеча, как один из видов жертвы, берет свое начало от самых истоков христианства.

"Когда христиане служили в катакомбах, то есть, в современном языке, если это перевести, это обычные кладбища... В катакомбах христиане на могилах своих мучеников служили первые христианские литургии. Среди этих катакомб, конечно, не было никакого освещения, и люди должны были как-то увидеть, что происходит и каким образом происходит литургия. Именно поэтому богатые христиане первых веков приносили в те сообщества, в которых они находились, свечи для того, чтобы было видно, что происходит в храме, чтобы было видно, что именно читать", - рассказал иерей Артем Саранча.

Свеча всегда служила одним из видов жертв. Пасечники, которые делали свечи, приносили их и жертвовали их на свою общину. Сегодня смысл свечи не изменился - это так же пожертвование.

В то же время священник объяснил, почему, если свеча является пожертвованием, за нее в храме устанавливается фиксированная цена.

"Сегодня структура пожертвований в Украине изменилась, так же изменилась и модель жертв, которую мы сегодня приносим. Свеча выглядит очень простой. В ней нет ничего сложного. Их можно увидеть по всей Украине. Но какой в них смысл? Смысл заключается в том, что каждый, кто приходит в храм и хочет сделать свое добровольное пожертвование, может по доброй воле отдать или цену, которая указана на ней, или пожертвовать столько, сколько он считает необходимым поверх той цены, которая указана на ней", - сказал священник.

Но сегодня уже нет такой традиции, чтобы пасечники делали свечи и добровольно приносили их как пожертвование на все сообщество.

"Поэтому, исходя из обстоятельств этого времени, мы делаем выводы такие, что необходима зрительная жертва, которую мы можем увидеть и которую мы можем поставить на подсвечник в храме для того, чтобы видеть, что действительно это моя частица в этом храме", - подытожил священник.

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