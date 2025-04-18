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Нас ждут десятилетия магнитных бурь: Солнце вошло в таинственный 100-летний цикл

Анна Ярославская
18 апреля 2025, 11:01
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Столетний Цикл Гляйсберга мог снова начаться, предполагают ученые.
Солнце, магнитная буря
Средняя солнечная активность Солнца будет только расти / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

  • Что такое столетний Цикл Гляйсберга
  • Чем грозит рост солнечной активности

В ближайшие десятилетия может еще больше возрасти солнечная активность, которая может быть связана со 100-летним циклом Солнца. Увеличение солнечной активности будет угрожать работе космических аппаратов, навигации на Земле и другими проблемами.

Как пишет LiveScience, активность Солнца естественным образом растет и убывает в течение солнечного цикла. Обычно речь идет о 11-летнем периоде, когда активность нашей звезды переходит от спокойного состояния, называемого солнечным минимумом, к хаотичному солнечному максимуму.

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Но существует и менее известный повторяющийся цикл у Солнца – это столетний Цикл Гляйсберга (CGC), который влияет на количество солнечных пятен, увеличивая и уменьшая их каждые 80-100 лет. Этот цикл все еще мало изучен. Но ученые знают, что он связан с "выплескиванием" магнитных полей в каждом из полушарий Солнца.

Исследователи предполагают, что столетний Цикл Гляйсберга снова начался. Предполагается, что дальше средняя солнечная активность Солнца будет только расти.

Если CGC действительно начался заново, то предстоящие циклы солнечных пятен, вероятно, будут такими же активными, как и текущий цикл. В конце концов они могут стать сильнее по мере приближения к максимуму CGC.

"Мы только прошли минимум CGC, а до его максимума пройдет еще 40-50 лет. В результате следующий максимум CGC, скорее всего, произойдет около 28-го солнечного цикла", — сказал ведущий автор исследования Калвин Адамс.

Ученые прогнозируют, что в этот период солнечная активность будет примерно в два раза выше, чем во время текущего солнечного максимума.

Магнитные бури - последние новости

Как писал Главред, в течение последних дней Земля испытывает влияние сильной геомагнитной активности, вызванной мощными вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. 16 апреля был зафиксирован повышенный уровень солнечной активности с К-индексом 7, что классифицируется как сильная магнитная буря.

Отметим, в апреле 2025 года Солнце вызовет серию магнитных бурь разной интенсивности, которые будут влиять на Землю. В периоды 8-10 и 22 и 24 апреля возможны сильные бури, которые могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

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