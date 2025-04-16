Совсем не из-за восхода солнца: почему на самом деле кричат петухи по утрам

Мы обычно представляли, что кукареканье петуха - сигнал восхода солнца, но на самом деле все не так просто.

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Что на самом деле означает крик петуха / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

О чем узнаете:

Утреннее кукареканье петухов не является реакцией на восход солнца, как считалось ранее

Кукареканье петухов руководствуется их внутренними биологическими часами (циркадным ритмом)

Одно из лучших воспоминаний детства - просыпаться у бабушки с первыми лучами солнца на рассвете под крик петуха. Ученые исследовали это явление и выяснили: утреннее "кукареканье" - вовсе не реакция на свет. Об этом сообщает IFLscience, ссылаясь на результаты исследования японских биологов, пишет Главред.

Исследование 2015 года, проведенное в Национальном институте фундаментальной биологии (Япония), выявило, что первым всегда кричит главный петух - самец с самым высоким рангом в стае. Такое поведение - не случайно: это способ заявить о своем первенстве и поддерживать дисциплину в коллективе.

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Ученые наблюдали за четырьмя петухами, и каждое утро они кричали в одном и том же порядке. Первым - доминантный самец, затем второй по статусу, третий и четвертый. Такая система работает без сбоев, поддерживая порядок в стае.

Интересно, что это подтвердило также более старое исследование 1995 года в США: кукареканье - это сигнал, который другие птицы воспринимают как маркер "кто главный".

Самое интересное: петухи не ориентируются на восход солнца. Их крик руководствуется внутренними биологическими часами - так называемым циркадным ритмом. Именно поэтому они могут начинать любимый "концерт" тех, кто любит долго поспать, еще до первых лучей света.

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