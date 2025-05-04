Россияне ночью атаковали Черкассы: повреждено общежитие, горели квартиры

По данным спасателей, в результате атаки пострадал один человек.

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В результате ночной атаки в Черкассах повреждено общежитие / коллаж: Главред, фото: ДСНС України

Кратко:

В Черкассах произошло сразу несколько пожаров

Значительные повреждения получили две квартиры общежития

В ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Черкассы. Об этом в Telegram сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, в городе произошло сразу несколько пожаров.

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"В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Побиты окна", – проинформировал чиновник.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что зафиксировали пять пожаров по разным адресам. В частности, горели квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность.

"Значительные повреждения получили две квартиры на первом и втором этажах четырехэтажного общежития. Также повреждены окна других квартир", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате атаки пострадал один человек.

Ситуация на фронте - что известно

Ночью вражеские дроны массированно атаковали столицу Украины, есть пострадавшие, среди них дети. Так, по данным спасателей, в результате атаки беспилотниками в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ отбили штурм и "отжали" вражескую технику на ключевом направлении . После отражения штурма операторы ССО уничтожили еще трех российских оккупантов, которые закрепились в подвале дома, забросав их термобарическими гранатами.

Как рассказывает аналитик Александр Мусиенко, российские войска сосредоточили усилия на Покровском и Лиманском направлениях в Донецкой области. Он также намекнул, какие цели выбрал Путин на лето.

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