Россияне ночью атаковали Черкассы: повреждено общежитие, горели квартиры

Кратко:
- В Черкассах произошло сразу несколько пожаров
- Значительные повреждения получили две квартиры общежития
В ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Черкассы. Об этом в Telegram сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
По его словам, в городе произошло сразу несколько пожаров.
"В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Побиты окна", – проинформировал чиновник.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что зафиксировали пять пожаров по разным адресам. В частности, горели квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность.
"Значительные повреждения получили две квартиры на первом и втором этажах четырехэтажного общежития. Также повреждены окна других квартир", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, в результате атаки пострадал один человек.
Ситуация на фронте - что известно
Ночью вражеские дроны массированно атаковали столицу Украины, есть пострадавшие, среди них дети. Так, по данным спасателей, в результате атаки беспилотниками в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.
Как ранее сообщал Главред, ВСУ отбили штурм и "отжали" вражескую технику на ключевом направлении . После отражения штурма операторы ССО уничтожили еще трех российских оккупантов, которые закрепились в подвале дома, забросав их термобарическими гранатами.
Как рассказывает аналитик Александр Мусиенко, российские войска сосредоточили усилия на Покровском и Лиманском направлениях в Донецкой области. Он также намекнул, какие цели выбрал Путин на лето.
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