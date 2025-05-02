ВСУ отбили штурм и "отжали" вражескую технику на ключевом направлении - ССО

Главное:
- Украинские бойцы ССО отбили вражеский штурм вблизи Часового Яра в Донецкой области
- Во время боев удалось уничтожить нескольких солдат РФ и захватить радиостанцию и оружие
Украинским бойцам удалось отбить вражеский штурм возле Часового Яра и затрофеить технику россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Группа 8-го полка ССО отбила вражеский штурм вблизи Часового Яра в Донецкой области. После этого операторы уничтожили еще трех оккупантов, которые успели закрепиться в подвале жилого дома", - пишет ССО.видео дня
Для армии России подвал стал ловушкой, ведь бойцы ССО забросали врага термобарическими гранатами.
Как рассказали в ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ), защитники вступили в столкновение с группой врага. Во время боя воины Украины достигли успехов - удалось уничтожить нескольких солдат РФ и затрофеить радиостанцию, а также оружие россиян.
"Эти события произошли в прошлом году, но только сейчас, из соображений операционной безопасности, мы можем обнародовать кадры с нательных камер операторов ССО", - добавляет ССО.
Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
"Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре средства ПВО, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня и 132 единицы автомобильной техники оккупантов", - говорится в сводке.
Ситуация на фронте - что известно
Напомним, как сообщал Главред, недавно стало известно, какие цели выбрал Путин на лето. Сейчас российские войска сосредоточили усилия на Покровском и Лиманском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вышел с обращением о ситуации на фронте. Он рассказал, как ВСУ продолжают слаженную боевую работу по уничтожению врага, чтобы приблизить справедливый мир.
Политолог Максим Несвитайлов рассказал о сценарии, при котором Путин может отказаться от оккупированных территорий. Максимальное усиление Украины, как вот военная поддержка, ленд-лиз, экономическое давление, может заставить Россию к переговорам, считает он.
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Что такое Силы специальных операций ВСУ
ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
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