Осталось 5 километров до границ: эксперт назвал новую цель Путина на фронте

Ресурсы армии РФ настолько исчерпаны, что даже объявление всеобщей мобилизации не спасет ситуацию.

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У россиян почти закончилось артиллерийское вооружение и танки / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сказал Нарожный:

У России почти закончились ресурсы для ведения войны

Объявление мобилизации в РФ не спасет ситуацию

Оккупантам не удастся полностью захватить Донецкую область

Кремлевский диктатор Владимир Путин может выбрать новую цель на фронте, а именно полный захват Донецкой области. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

По его словам, ресурсы страны-агрессора России уже на грани истощения, поэтому план по захвату большей части территорий Украины реализовать оккупанты не смогут.

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Эксперт отмечает, что у россиян почти закончилось артиллерийское вооружение и танки. Кроме того в России снижается промышленное производство, в частности в сфере ВПК.

"Мы практически "под ноль" уничтожили их склады с бронетехникой и артиллерией", - подчеркнул он.

Несмотря на это Путин продолжает подготовку к летней кампании. Это подтверждает то, что количество боевых столкновений на фронте растет ежедневно, а на Донецком направлении происходит накопление сил со стороны РФ.

"Вероятно, Россия попытается через Торецк дойти до Константиновки и захватить Покровск, а дальше - до Славянска и Краматорска", - предположил Нарожный.

Целью врага во время такой операции в первую очередь будет показать, что Россия "освободила" всю Донецкую область. Однако, по словам эксперта, есть важный нюанс.

Оккупантам не удастся выйти к админграницам Донетчины, ведь армия РФ уже год не может захватить Часов Яр и даже если враг продвинется, это займет много времени.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Если предположить, что у противника таки будет определенный успех и ему удастся продвинуться в Днепропетровскую область, до которой осталось 5-6 километров, то армия РФ будет наступать и дальше. То есть эта граница не является для них конечной - они будут стремиться продвигаться еще.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики DeepState накануне сообщали, что за апрель 2025 года армия страны-агрессора РФ оккупировала 175 кв. километров украинских территорий.

Ранее Главред писал, что российские войска активизировали боевые действия на юге днепровской системы островов, пытаясь высадиться на остров Бугаз напротив Херсона, чтобы захватить плацдарм и форсировать реку Днепр на Херсонщине.

Накануне сообщалось, что на фронте отсутствуют какие-либо признаки того, что Россия может достичь значительных успехов - ни на оперативном, ни на стратегическом уровне. Однако, несмотря на это, страна-агрессор не прекращает попыток продвижения.

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Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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