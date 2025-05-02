Путин 'нащупает' слабое место: эксперт сказал, куда двинется армия РФ из Беларуси

В Украине до сих пор боятся признать необходимость милитаризации, хотя это - защита, а не агрессия, подчеркнул Сунгуровский.

https://glavred.info/war/putin-nashchupaet-slaboe-mesto-ekspert-skazal-kuda-dvinetsya-armiya-rf-iz-belarusi-10661048.html Ссылка скопирована

Сунгуровский рассказал об угрозе из Беларуси для Украины и соседей / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 48 отдельная артиллерийская бригада

Ключевые тезисы Сунгуровского:

Наращивание российских сил в Беларуси представляет угрозу для Украины, Польши и стран Балтии

Точное направление атаки будет зависеть от того, где Путин найдет слабое место

Соседство с агрессором обязывает быть готовыми к обороне

Наращивание военных сил Россией в Беларуси имеет потенциальную угрозу для Киева, Польши и стран Балтии. Точное место, куда Россия может направить свои силы, будет зависеть от того, где Путин найдет наиболее уязвимую точку. Об этом в интервью Главреду рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Когда формируется определенная группировка, то направлений ее возможных действий - множество, почти на 180 градусов. Вопрос лишь в том, куда именно она двинется. Это зависит от того, где Путин "нащупает" слабое место - туда он и пойдет. Что именно это будет - сказать трудно. Это зависит не только от нас, но и от наших западных партнеров", - отметил эксперт. видео дня

Сунгуровский обратил внимание на то, что Польша уже активно создает так называемую "тотальную оборону", что является мощной системой готовности к отпору агрессии. По его мнению, то, что в Украине до сих пор боятся назвать милитаризацией, в Польше и других странах Балтии, таких как Финляндия и Швеция, стало реальностью.

"Это уже произошло в Финляндии, в странах Балтии, в Швеции. В России - тем более и полным ходом. А мы почему-то до сих пор стесняемся называть вещи своими именами. Милитаризация - это не подготовка к агрессии, а подготовка к отпору агрессии. И нечего этого стесняться. Имея такого соседа - агрессора и террориста - сам Бог велел быть готовыми", - подчеркнул Сунгуровский.

РФ наращивает силы в Беларуси - что известно

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может воспользоваться летними учениями в Беларуси как прикрытием для новых атак - как на Украину, так и на Литву или Польшу. Он призвал к готовности.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подтвердил риск провокаций с белорусского направления и заявил, что Путин планирует воевать до конца года.

Также представитель ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что присутствие российских подразделений в Беларуси может обострить ситуацию с безопасностью. Однако ситуация на границе пока контролируемая.

Кроме этого, президент отметил, что РФ часто использует учения как повод для агрессии. Хотя сейчас ситуация на границе стабильная, ВСУ внимательно следят за событиями. Генерал Сырский не исключает повторения сценария 2022 года.

Читайте также:

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред