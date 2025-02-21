Переговоры РФ и США могут навредить Беларуси: Лукашенко сказал, чего боится

Лукашенко считает, что США могут попытаться "рассорить" Российскую Федерацию и Китай.

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Переговоры РФ и США могут навредить Беларуси / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Главное из заявления Лукашенко:

Неизвестно, что США будут требовать от россиян за прекращение войны

Ситуация в международной политике, вероятно, не пойдет на пользу Беларуси

Возобновление контактов между страной-агрессором Россией и США не должно вызывать оптимизма у сторонников правящего режима в Беларуси. Об этом заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, передает Белта.

По его словам, США могут попытаться "рассорить" Российскую Федерацию и Китай.

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"Соблазняться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они будут требовать от россиян за прекращение войны. Мне кажется, что они попытаются сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", - сказал он.

Лукашенко также добавил, что ситуация в международной политике меняется, однако не все изменения идут на пользу Беларуси.

"Если туда (в Россию - ред.) вернутся все эти иностранные компании - сначала американские, а потом другие - европейские. Будет непросто конкурировать на нашем рынке. Но продовольствие будет нужно всем", - подчеркнул диктатор.

Переговоры РФ и США - что известно

Как сообщал Главред, 18 февраля, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры представителей США и России. Делегации согласились создать команды высокого уровня, которые начнут работать над тем, чтобы как можно быстрее прекратить войну в Украине, обеспечив стабильность и справедливость для всех сторон.

Представители западной разведки и Конгресса США считают, что российский диктатор Владимир Путин даже с учетом переговоров между РФ и США уверен, что он сможет контролировать всю Украину и иметь влияние на Европу.

Кроме того, Институт изучения войны сообщил, что во время переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оправдывал полномасштабное вторжение России, перекладывая ответственность за войну на Украину и Запад.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

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