"Нет аппетита": в США высказались о продолжении военной помощи Украине

Спикер Майк Джонсон сделал неутешительное заявление о поддержке Украины.

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Майк Джонсон высказался о военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

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Джонсон заявил об отсутствии "аппетита" помогать Украине

Нардеп Устинова утверждает, что США не останавливали продажу оружия Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта с масштабной помощью для Украины пока "нет аппетита". При этом он считает, что войну России против Украины нужно довести до конца.

Свое заявление Джонсон озвучил по время Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне в четверг, 20 февраля, передает Укринформ.

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На вопрос ведущего о том, видит ли он возможность принять новый законопроект в поддержку Украины, если война будет затягиваться дальше, Джонсон ответил так: "Слушайте, на это нет никакого аппетита".

Аудитория поддержала Джонсона скандированием слова "Нет!", когда он обратился к присутствующим с этим вопросом.

В то же время Джонсон поддержал заявления президента США Дональда Трампа о том, что войну в Украине нужно заканчивать. По его словам, европейские союзники тоже понимают необходимость этого.

Военная помощь США Украине / Инфографика Главред

Военная помощь США - что известно

Народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что США приостановили продажу оружия в Украину. По его словам, компании ждут решения Белого дома о продолжении поставок.

По его словам, сейчас все ожидают решения, которое позволит хотя бы закупать вооружение за собственные средства. Есть надежда, что даже в таком формате поставки оружия будут продолжаться.

Тем временем заявления Костенко опровергла народный депутат Украины Александра Устинова. По ее словам, Соединенные Штаты Америки не останавливали продажу оружия Украине. Устинова призвала "проверять информацию" и "не подливать масла в огонь".

"США не останавливали продажу оружия Украине. Друзья-журналисты, пожалуйста, проверяйте информацию перед публикацией. Мы сейчас живем в очень тяжелые времена, не стоит подливать масла в огонь", - написала она в Facebook.

Стоит отметить, что Устинова не является членом профильного комитета. Однако является главой временной следственной комиссии по мониторингу международной помощи, поэтому может владеть информацией относительно объемов и сроков поставок вооружения.

Как сообщал Главред, 12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Однако, по его словам, "деньги должны быть обеспечены".

Как пишет Bloomberg, Трамп готов разрешить европейским странам закупать американское оружие, которое впоследствии могут передать Украине. Так, Киев сможет получать вооружение даже в случае прекращения прямой военной помощи от США.

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