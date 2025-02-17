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Украина получит оружие из США даже после остановки помощи: что придумал Трамп

Руслана Заклинская
17 февраля 2025, 10:32
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Киев сможет получать американское вооружение даже без прямой военной помощи США, пишет Bloomberg.
Украина получит оружие из США даже после остановки помощи: что придумал Трамп
Трамп разрешил Европе покупать оружие для Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, twitter.com/USEmbassyKyiv

Главное:

  • Трамп разрешил Европе покупать американское оружие для Украины
  • В то же время Трамп призывает Европу больше инвестировать в оборону и покупать энергоресурсы у США

Президент США Дональд Трамп готов разрешить европейским странам закупать американское оружие, которое впоследствии могут передать Украине. Так, Киев сможет получать вооружение даже в случае прекращения прямой военной помощи от США. Об этом пишет Bloomberg.

Дональд Трамп в воскресенье подтвердил возможность закупки Европой оружия для Украины, ответив "да" на вопрос журналистов. Таким образом, он фактически открывает путь для того, чтобы Украина могла продолжать получать американское вооружение при посредничестве европейских союзников.

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В то же время непонятно, насколько реалистичным является такой сценарий. С одной стороны, Трамп настаивает на быстром и окончательном прекращении боевых действий, пытаясь достичь соглашения, которое, вероятно, обеспечит России земельные преимущества. Но, с другой стороны, американский президент уже неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы Европа активнее вкладывала ресурсы в собственную оборону, в том числе и в Украину.

Кроме этого, команда Трампа призывает европейские страны покупать больше энергоресурсов из США.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп стремится достичь прекращения огня в Украине до Пасхи 20 апреля, однако в Европе считают, что мирное соглашение удастся заключить не раньше конца года. Администрация Трампа уже заявила европейским союзникам о своих планах, а на этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры с участием США и России.

Несмотря на это, европейские чиновники сомневаются в реалистичности таких сроков и готовят собственную стратегию помощи Украине. Франция инициирует встречу лидеров Европы для координации военной поддержки и обсуждения возможной миротворческой миссии.

Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца для обсуждения прекращения войны. По данным издания Axios, 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и России относительно возможного соглашения о прекращении войны в Украине.

Кроме этого, Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский также будет привлечен к переговорам.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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