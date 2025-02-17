'Я подтверждаю': Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

Трамп верит, что сможет встретиться с Путиным "очень скоро".

https://glavred.info/ukraine/ya-podtverzhdayu-tramp-skazal-poyavitsya-li-zelenskiy-na-peregovorah-s-putinym-10640141.html Ссылка скопирована

Зеленский будет участвовать в переговорах по войне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, x.com/WhiteHouse

Главное:

Трамп может встретиться с Путиным в феврале

Зеленский примет участие в переговорах между США и РФ

Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах между США и РФ. Об этом Трамп заявил в комментарии Fox News.

"Да, я подтверждаю: он (Владимир Зеленский - Главред) будет задействован", - ответил глава США на вопрос журналистов, будет ли президент Украины участвовать в переговорах.

видео дня

По словам Трампа, он "очень скоро" может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Также президент США утверждает, что российский диктатор "хочет как можно быстрее завершить войну".

По данным Newsweek, президент США Дональд Трамп, вероятно, проведет встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца, чтобы обсудить прекращение войны РФ против Украины. Официальные представители США и России на следующей неделе обсудят детали переговоров и согласуют формат встречи лидеров.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости

Как сообщал Главред, в ближайшие дни в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями США и России относительно возможного завершения войны в Украине. Одним из ключевых вопросов может стать организация саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Президент Владимир Зеленский подтвердил визиты в Турцию и Саудовскую Аравию, но подчеркнул, что никаких переговоров с россиянами не планируется.

В то же время украинская делегация уже находится в Саудовской Аравии. Министр экономики Юлия Свириденко сообщила о презентации инвестиционных проектов на сумму 500 млн долларов.

Вечером 17 февраля Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в ОАЭ. Тем временем делегация США отправилась в Саудовскую Аравию.

Читайте также:

Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред