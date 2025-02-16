Украина ошеломлена предложением Трампа по недрам: в WP раскрыли детали

Что написали журналисты WP:
- США захотели тотального контроля над недрами Украины
- Глава Минфина США требовал немедленного подписания документа
- Зеленский отказался подписывать соглашение
Администрация Трампа "потребовала" от Украины предоставить США тотальный контроль над редкими металлами и критически важными материалами, среди которых литий, графит и уран. Сделка предполагала предоставления Штатам права на добычу 50% минеральных ресурсов, без каких-либо гарантий безопасности. Киев был ошеломлен и отверг такое предложение.
В Киеве были шокированы инициативой администрации Трампа
В материале The Washington Post говорится о том, что в Киеве были крайне неприятно удивлены таким предложением. Один из украинских чиновников сравнил инициативу с разделом африканских колоний Европой в XVIII веке.
США требовали немедленного оформления "сделки"
Кроме того, журналисты пишут, что предполагаемое соглашение Киев получил лишь за 4 часа до визита главы Минфина Бессента. У Зеленского было лишь пару минут, чтобы посмотреть документ.
В то же время Бессент "настаивал" на немедленном подписании документа.
Без гарантий безопасности для Украины
Также отмечается, что в документе не было никаких гарантий. Скорее, речь шла о меморандуме о взаимопонимании, "регулируемом законодательством Нью-Йорка", но не масштабном международном соглашении.
Документ в том виде, в котором его привезли американцы в Киев, не имел бы никакой юридической силы.
Украина делает ответный ход
Теперь в Киеве работают над "встречными предложениями" по соглашению.
"Украинские чиновники разрабатывают контрпредложение, которое предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам, но усилит гарантии безопасности со стороны США для Украины", - пишут журналисты со ссылкой на источники, которые знакомы с переговорами.
Соглашение о редкоземельных металлах – что об этом известно:
Как сообщал Главред, в начале февраля президент США Дональд Трамп сказал, что ищет возможность обмена помощи Украине в обмен на редкоземельные металлы. Трамп пытается, мол, отбить деньги, вложенные в поддержку Киева.
Позже Трамп заявил, что Украина "согласна" передать Штатам редкоземельные металлы на 500 миллиардов долларов. Причем Трамп захотел иметь доступ к украинским природным ресурсам вне зависимости от того, удастся ли подписать мирное соглашение.
Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение с США о редкоземельных металлах, о чем он сам сказал на пресс-конференции в Мюнхене. По словам главы государства, документ не отвечает интересам Киева. Документ должен быть связан с гарантиями безопасности.
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Что такое The Washington Post?
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
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