Украина ошеломлена предложением Трампа по недрам: в WP раскрыли детали

Президент Владимир Зеленский на данном этапе отверг сделку с США.

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Киев был ошеломлен предложением администрации Трампа по недрам, Зеленский отлонил соглашение / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Что написали журналисты WP:

США захотели тотального контроля над недрами Украины

Глава Минфина США требовал немедленного подписания документа

Зеленский отказался подписывать соглашение

Администрация Трампа "потребовала" от Украины предоставить США тотальный контроль над редкими металлами и критически важными материалами, среди которых литий, графит и уран. Сделка предполагала предоставления Штатам права на добычу 50% минеральных ресурсов, без каких-либо гарантий безопасности. Киев был ошеломлен и отверг такое предложение.

В Киеве были шокированы инициативой администрации Трампа

В материале The Washington Post говорится о том, что в Киеве были крайне неприятно удивлены таким предложением. Один из украинских чиновников сравнил инициативу с разделом африканских колоний Европой в XVIII веке.

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США требовали немедленного оформления "сделки"

Кроме того, журналисты пишут, что предполагаемое соглашение Киев получил лишь за 4 часа до визита главы Минфина Бессента. У Зеленского было лишь пару минут, чтобы посмотреть документ.

В то же время Бессент "настаивал" на немедленном подписании документа.

Какие ценные металлы есть в Украине / Инфографика: Главред

Без гарантий безопасности для Украины

Также отмечается, что в документе не было никаких гарантий. Скорее, речь шла о меморандуме о взаимопонимании, "регулируемом законодательством Нью-Йорка", но не масштабном международном соглашении.

Документ в том виде, в котором его привезли американцы в Киев, не имел бы никакой юридической силы.

Украина делает ответный ход

Теперь в Киеве работают над "встречными предложениями" по соглашению.

"Украинские чиновники разрабатывают контрпредложение, которое предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам, но усилит гарантии безопасности со стороны США для Украины", - пишут журналисты со ссылкой на источники, которые знакомы с переговорами.

Соглашение о редкоземельных металлах – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в начале февраля президент США Дональд Трамп сказал, что ищет возможность обмена помощи Украине в обмен на редкоземельные металлы. Трамп пытается, мол, отбить деньги, вложенные в поддержку Киева.

Позже Трамп заявил, что Украина "согласна" передать Штатам редкоземельные металлы на 500 миллиардов долларов. Причем Трамп захотел иметь доступ к украинским природным ресурсам вне зависимости от того, удастся ли подписать мирное соглашение.

Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение с США о редкоземельных металлах, о чем он сам сказал на пресс-конференции в Мюнхене. По словам главы государства, документ не отвечает интересам Киева. Документ должен быть связан с гарантиями безопасности.

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