Трамп объявил об условии помощи Украине от США – СМИ

Что сказал Трамп:
- Трамп думает над тем, чтобы обменять помощь Украине от США на украинские редкоземельные металлы
- Трамп подписал указ о назначении Келлога спецпредставителем по Украине и РФ
- США достигли "значительного прогресса" в отношениях Украины и РФ
Президент США Дональд Трамп ищет способы обменять редкоземельные металлы Украины на помощь Киеву от Вашингтона.
Как сообщает журналистка Голос Америки Екатерина Лисунова, во время разговора с журналистами в Белом доме он рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.
"Мы ищем соглашение с Украиной, когда они обеспечат то, что мы даем им своими редкоземельными металлами", - сказал Трамп.
"Достигли значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной"
Также Лисунова уточнила, что Трамп подписал официальный указ о назначении Кита Келлога специальным представителем США по Украине и России.
"(США, - ред.) достигли значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной", - сказал Трамп.
Помощь Украине в обмен на природные ресурсы – что об этом известно:
Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в том числе, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.
Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS News говорил, что Украина обладает критически важными минеральными на $10-12 триллионов. По его словам, Украина может стать лучшим бизнес-партнером, поэтому нужно обеспечить Киеву победу в войне с РФ.
Трамп может договориться о "выгодной" для Украины и США мирной сделке, если речь пойдет о сырье стоимостью 7 триллионов долларов, также говорил Линдси Грэм. Трампа могут заинтересовать ряд стратегических ресурсов.
Другие новости:
- Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и "другими сторонами"
- Устраивает и США, и РФ: в какой стране встретятся Путин с Трампом - Reuters
- У Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа - СМИ
Что такое AFP?
Агентство Франс Пресс (фр. L'Agence France-Presse, AFP) – французское информационное агентство, основанное в 1944 году в Париже. На сегодняшний день является одним из крупнейших международных новостных поставщиков (третьим после Associated Press и Reuters). В структуру AFP входят 200 информационных бюро в 150 странах мира, в которых работает около 2326 журналистов. Новости агентства транслируются на нескольких иностранных языках: французский, английский, арабский, португальский, испанский, китайский и немецкий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред