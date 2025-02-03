Трамп объявил об условии помощи Украине от США – СМИ

Трампа интересуют природные ресурсы Украины, пишут журналисты.

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Трамп предложил Украине "сделку", связанную с помощью США - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Что сказал Трамп:

Трамп думает над тем, чтобы обменять помощь Украине от США на украинские редкоземельные металлы

Трамп подписал указ о назначении Келлога спецпредставителем по Украине и РФ

США достигли "значительного прогресса" в отношениях Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп ищет способы обменять редкоземельные металлы Украины на помощь Киеву от Вашингтона.

Как сообщает журналистка Голос Америки Екатерина Лисунова, во время разговора с журналистами в Белом доме он рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.

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"Мы ищем соглашение с Украиной, когда они обеспечат то, что мы даем им своими редкоземельными металлами", - сказал Трамп.

"Достигли значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной"

Также Лисунова уточнила, что Трамп подписал официальный указ о назначении Кита Келлога специальным представителем США по Украине и России.

"(США, - ред.) достигли значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной", - сказал Трамп.

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Помощь Украине в обмен на природные ресурсы – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в том числе, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.

Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS News говорил, что Украина обладает критически важными минеральными на $10-12 триллионов. По его словам, Украина может стать лучшим бизнес-партнером, поэтому нужно обеспечить Киеву победу в войне с РФ.

Трамп может договориться о "выгодной" для Украины и США мирной сделке, если речь пойдет о сырье стоимостью 7 триллионов долларов, также говорил Линдси Грэм. Трампа могут заинтересовать ряд стратегических ресурсов.

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