Доступ к ресурсам и войска в Европе: в FT узнали, что Зеленский предложил Трампу

Украинские и западные чиновники дали Киеву советы относительно того, как лучше сформулировать предложения для нового руководства Белого дома.

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Владимир Зеленский представил Трампу план победы и некоторые пункты республиканцу понравились / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Украина и союзники опасаются заключения мира на условиях Путина

Украинские и западные чиновники помогли Киеву составить предложения для Трампа

Республиканцу понравились некоторые пункты плана победы Украины

План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. Об этом говорится в материале Financial Times.

По данным издания, из-за опасений, украинские и западные чиновники, включая высокопоставленных республиканцев, дали Киеву советы относительно того, как лучше сформулировать предложения для нового руководства Белого дома, которые позволили бы стимулировать тесное сотрудничество, а не полное прекращение критически важной помощи.

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В целом, Украина и ее союзники опасаются, что хозяин Кремля Владимир Путин может вынудить новое руководство США согласиться на мирное урегулирование войны, но на выгодных для Москвы условиях.

"Первый, кто моргнет, проиграет в этой игре. Путин считает, что сейчас он на хорошем счету и может получить все, что хочет", — заявил источник, участвовавший в подготовке предложений Украины Трампу.

В чем суть предложений Киева Трампу

FT пишет, что одно из предложений предусматривает замену некоторых американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами. Произойти это может лишь после окончания войны.

Вторая идея состоит в том, чтобы Украина поделилась с западными партнерами своими природными ресурсами, а те взамен продолжат оказывать военную помощь. Как отмечает издание, эту идею впервые разработал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Офис Грэма не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Отмечается, что эти пункты "плана победы" якобы понравились Трампу.

Лидеры украинского бизнеса также могут обсуждать с правительством возможность предоставления Трампу полномочий по "инвестиционному отбору", что позволит ему, по сути, "выбирать, кто может вести бизнес в стране".

Пункты плана победы Украины / Инфографика: Главред

Таким образом, Киев может отойти от сотрудничества с Пекином и те отрасли, которые зависят от китайских технологий и материалов, перейдут на американских поставщиков, что привлекло бы западные инвестиции. Эта идея находится лишь на раннем этапе разработки, однако близкие к администрации президента чиновники утверждают, что Дональд Трамп может хорошо этим воспользоваться.

FT также пишет, что европейские чиновники обеспокоены тем, что их не включат в переговоры под руководством Трампа, что лишит их рычагов влияния на возможное урегулирование, которое может определить среднесрочную безопасность континента.

В Офисе президента не комментировали статью Financial Times на момент публикации материала.

Встреча Зеленского и Трампа и план победы

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с тогда еще кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Переговоры прошли в Trump Tower в Нью-Йорке.

Позже Трамп заявил, что украинский президент ему "нравится".

"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится, потому что во время "мистификации" импичмента он мог сказать, что не знал, что (разговор) был записан, мол, "чувствовал угрозу", но вместо этого сказал: "Он (Трамп, - Главред) не сделал ничего плохого", - отметил республиканец.

Мирный план Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред сообщал, что 10 ноября издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что Дональд Трамп поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным впервые после победы на президентских выборах в США. Во время этого разговора они обсудили войну в Украине.

Трамп якобы посоветовал Путину "не обострять войну" в Украине, напоминая о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

В Кремле опровергли информацию о переговорах новоизбранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора и Владимира Путина.

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