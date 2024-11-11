Переговоры Путина и Трампа: в Кремле выступили с неожиданным заявлением

Представитель Путина опроверг информацию о проведении переговоров между российским диктатором и Дональдом Трампом в частности, относительно войны в Украине.

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В Кремле сделали неожиданное заявление о переговорах Путина и Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

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В Кремле опровергли факт переговоров Путина и Трампа

Конкретных планов о переговорах между ними - нет

В Кремле опровергли информацию о переговорах новоизбранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора и военного преступника Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Песков назвал "выдумкой" сообщения СМИ о разговоре между Трампом и Путиным, во время которого якобы обсуждали войну России против Украины.

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Представитель российского диктатора подчеркнул, что такого разговора не было, и отметил, что это наглядный пример качества информации, которую иногда публикуют даже авторитетные издания.

"Это полностью не соответствует действительности. Это чистый вымысел, это просто ложная информация", - сказал он.

Песков также проинформировал, что конкретных планов о контактах Путина и Трампа пока нет.

"Хочу вас переадресовать к словам президента, сказанным на "Валдае". Пока каких-то конкретных планов нет", - добавил он.

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Переговоры Трампа и Путина - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп впервые после победы на президентских выборах в США провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась война в Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что украинские власти знали об этом разговоре и не отрицали. Телефонный звонок был осуществлен из резиденции Трампа во Флориде.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве воспринимают победу Трампа как "позитивный" сигнал относительно событий в Украине. Он также заявил, что высказывания Трампа о мире и завершении конфликтов являются "очень важными" для России.

Песков предположил, что риторика Трампа может измениться. Он назвал США недружественной страной, разжигающей войны. Однако, несмотря на это он не исключил возможности будущих телефонных переговоров между Трампом и Путиным.

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