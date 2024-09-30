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Трамп неожиданно "рассыпался" в комплиментах в адрес Зеленского

Яна Ставская
30 сентября 2024, 18:12
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Трамп обсудил встречу с украинским президентом в разговоре с американскими журналистами.
Трамп неожиданно 'рассыпался' в комплиментах в адрес Зеленского
Трамп встретился с Зеленским в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Кандидат в главы США Дональд Трамп, который уже успел в течение предвыборной кампании сделать ряд антиукраинских заявлений, в частности - покритиковать Зеленского, вдруг заявил, что украинский президент ему "нравится".

В разговоре с колумнистом The Washington Post Марком Тиссеном Трамп, оценивая ситуацию в Украине, сказал, что у него с Зеленским "хорошие отношения".

"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится, потому что во время "мистификации" импичмента он мог сказать, что не знал, что (разговор) был записан, мол, "чувствовал угрозу", но вместо этого сказал: "Он (Трамп, - Главред) не сделал ничего плохого", - отметил республиканец.

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"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы в качестве условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Встреча Зеленского и Трампа в США - главное

27 сентября во время визита украинского президента в США Трамп провел переговоры с Зеленским. В частности, когда Трамп говорил о том, какими красивыми были украинские города до войны, и какими разрушенными они являются сейчас, Зеленский сказал: "Вы, между прочим, должны приехать к нам".

"Я это сделаю", - ответил Трамп.

Во время встречи стороны подробно обсудили последствия войны для экономики, постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры и важность систем Patriot для защиты жизней. Зеленский также акцентировал на перекрытии российских источников финансирования. Трамп охарактеризовал встречу как позитивный сигнал.

Сам Зеленский заявил, что Трамп "очень прямо" пообещал, что будет поддерживать Украину в войне с РФ.

При этом сразу после встречи Трампа с Зеленским, кандидат в "вице" Джей Ди Вэнс раскритиковал украинского президента. Американский политик начал свою речь с критики Зеленского за то, что он посетил завод по производству боеприпасов в Скрентоне вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро.

"Он приехал на предвыборную кампанию с демократическим руководством этой страны. Мы потратили 200 миллиардов долларов на Украину. Знаете, что я хотел бы, чтобы Зеленский сделал, когда приедет в Соединенные Штаты Америки? Поблагодарил бы жителей Пенсильвании и всех остальных", - не унимался соратник Трампа.

план победы, план перемоги
План победы Зеленского - основные положения / Инфографика Главреда

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