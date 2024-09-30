Трамп неожиданно 'рассыпался' в комплиментах в адрес Зеленского

Трамп обсудил встречу с украинским президентом в разговоре с американскими журналистами.

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Трамп встретился с Зеленским в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Кандидат в главы США Дональд Трамп, который уже успел в течение предвыборной кампании сделать ряд антиукраинских заявлений, в частности - покритиковать Зеленского, вдруг заявил, что украинский президент ему "нравится".

В разговоре с колумнистом The Washington Post Марком Тиссеном Трамп, оценивая ситуацию в Украине, сказал, что у него с Зеленским "хорошие отношения".

"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится, потому что во время "мистификации" импичмента он мог сказать, что не знал, что (разговор) был записан, мол, "чувствовал угрозу", но вместо этого сказал: "Он (Трамп, - Главред) не сделал ничего плохого", - отметил республиканец. видео дня

Встреча Зеленского и Трампа в США - главное

27 сентября во время визита украинского президента в США Трамп провел переговоры с Зеленским. В частности, когда Трамп говорил о том, какими красивыми были украинские города до войны, и какими разрушенными они являются сейчас, Зеленский сказал: "Вы, между прочим, должны приехать к нам".

"Я это сделаю", - ответил Трамп.

Во время встречи стороны подробно обсудили последствия войны для экономики, постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры и важность систем Patriot для защиты жизней. Зеленский также акцентировал на перекрытии российских источников финансирования. Трамп охарактеризовал встречу как позитивный сигнал.

Сам Зеленский заявил, что Трамп "очень прямо" пообещал, что будет поддерживать Украину в войне с РФ.

При этом сразу после встречи Трампа с Зеленским, кандидат в "вице" Джей Ди Вэнс раскритиковал украинского президента. Американский политик начал свою речь с критики Зеленского за то, что он посетил завод по производству боеприпасов в Скрентоне вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро.

"Он приехал на предвыборную кампанию с демократическим руководством этой страны. Мы потратили 200 миллиардов долларов на Украину. Знаете, что я хотел бы, чтобы Зеленский сделал, когда приедет в Соединенные Штаты Америки? Поблагодарил бы жителей Пенсильвании и всех остальных", - не унимался соратник Трампа.

План победы Зеленского - основные положения / Инфографика Главреда

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