Осталось за дверью: о чем именно Трамп говорил с Зеленским - Офис президента

В Офисе президента Украины раскрыли детали переговоров Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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О чем именно Трамп говорил с Зеленским / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

Сегодня, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и представил ему план победы Украины. О деталях переговоров сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Я думаю, мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы. И я хочу обсудить с вами детали нашего плана, Плана победы", - сказал Глава государства перед началом встречи.

Владимир Зеленский призвал к усилению давления на российского диктатора, чтобы заставить его прекратить агрессию, и представил Дональду Трампу свой План победы.

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Он подробно описал ситуацию на фронте, операцию в Курской области, инновационные решения в борьбе с российским террором, а также высокие потери врага.

Во время встречи подробно обсудили последствия войны для экономики, постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры и важность систем Patriot для защиты жизней.

Зеленский также акцентировал на перекрытии российских источников финансирования. Трамп охарактеризовал встречу как позитивный сигнал.

"Он (Президент Украины. - Ред.) прошел через ад, и его страна прошла через такой ад, через который прошло немного стран - такое не случалось нигде. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация", - сказал он.

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский должен представить во время визита в США Джо Байдену и другим мировым лидерам.

По данным The Times он прежде всего предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа. В то же время, как пишет CNN со ссылкой на комментарий президента Зеленского, в плане победы есть четыре базовых пункта и один дополнительный - на период после войны.

Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Trump Tower, Нью-Йорк.

На брифинге перед переговорами Дональд Трамп выразил свою высокую оценку Зеленскому.

После встречи Трамп заявил, что завершение войны между Россией и Украиной требует достижения справедливого соглашения, которое должно быть заключено в соответствующее время.

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