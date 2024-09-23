Курская область и не только: в The Times назвали 4 пункта плана победы Зеленского

Владимир Зеленский хочет "защитить от Трампа" американскую поддержку Украины.

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План Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов - их он представит Байдену / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский представит главе Белого дома Джо Байдену план победы, который предусматривает всего четыре пункта, в том числе и продолжение операции ВСУ в Курской области.

Как пишет The Times, Зеленский отправляется на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, а затем в Вашингтон, чтобы представить план победы, призванный заставить Россию начать переговоры с Украиной.

Что включает в себя план победы Зеленского

По данным The Times, план Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов:

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запрос на западные гарантии безопасности, схожие с пактом о взаимной обороне, заключенным в рамках членства в НАТО;

продолжение операции Украины в Курской области России с целью получения территориального козыря;

запрос на "конкретные" современные виды вооружения;

международная финансовая помощь для украинской экономики.

Издание отмечает, что Зеленский хочет "защитить от Трампа" американскую поддержку Украины после предложений кандидата от Республиканской партии о том, что конфликт можно завершить, предложив стране-агрессору России территориальные уступки.

Президент Украины сказал, что план нуждается в быстрой поддержке президента Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с позиции силы.

"Я думаю, что это историческая миссия. Давайте сделаем все это сегодня, пока все чиновники, которые хотят победы Украины, находятся на официальных должностях", - сказал Зеленский.

Помимо Байдена Зеленский собирается представить свой план кандидатам на пост президента США - вице-президенту, демократке Камале Харрис и республиканцу Трампу.

Отметим, официально план Зеленского пока не обнародован.

Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США вместе с первой леди Еленой Зеленской. Сначала он посетит Пенсильванию, затем Нью-Йорк и Вашингтон.

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне. Кроме того у украинского лидера вероятно состоится в встреча с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Президент Владимир Зеленский накануне визита в США пообщался с украинскими журналистами. Гарант рассказал о том, что Украина будет готова говорить со страной-агрессором Россией на базе своего плана победы, поделился ожиданиями от встречи с главой Белого дома Джо Байденом и кандидатом на пост американского президента Камалой Харрис, анонсировал встречу с Дональдом Трампом и объяснил, как Курская операция решает задачи на поле боя. Основные заявления президента читайте в материале: План победы Украины и переговоры с РФ: главные заявления Зеленского перед визитом в США.

Формула мира Зеленского Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года. "Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта: полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей. Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию. "Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

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