План победы Украины и переговоры с РФ: главные заявления Зеленского перед визитом в США

Дискуссии о ракетах ATACMS уже лишены смысла, потому что Россия отодвигает свою авиацию на расстояние более 300 километров, сказал Владимир Зеленский.

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Байден до конца своей каденции может принять важные для Украины решения – Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Белый дом

Президент Владимир Зеленский накануне визита в США пообщался с украинскими журналистами. Гарант рассказал о том, что Украина будет готова говорить со страной-агрессором Россией на базе своего плана победы, поделился ожиданиями от встречи с главой Белого дома Джо Байденом и кандидатом на пост американского президента Камалой Харрис, анонсировал встречу с Дональдом Трампом и объяснил, как Курская операция решает задачи на поле боя.

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Украина будет готова говорить с Россией

Президент сказал, что Киев работает над планом победы, и ожидает российских представителей на втором Саммите мира.

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"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором саммите мира, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии - все сказали, что Россия должна быть на втором саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", - отметил Зеленский.

По его словам, три пункта плана победы Украины уже подготовлены. На базе этого механизма и будут вестись переговоры с РФ.

Что включает формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

"Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть, что показать. Если им не нравится, будет понятно их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну. Хотя я считаю, на сегодняшний день они именно так и хотят, просто продолжать", - считает президент.

План победы – быстрые шаги с октября по декабрь

Зеленский акцентировал внимание на том, что план победы Украины зависит от США. Нужно обеспечить его реализацию с октября по декабрь. Выполнение плана зависит от позиции Байдена.

"Конкретные действия, зависящие исключительно от партнеров, и уже никто мне не скажет, что это зависит от российской стороны. План просто является мостом к саммиту мира и к любому этапу окончания войны. Мост, который усиливает Украину. Усиливает ее политически, с точки зрения оружия, и в понимании того, каким будет наше будущее после войны. План будет презентован президенту Байдену, кандидатам в президенты США и всем другим партнерам. На мой взгляд, план будет открыт всем, в том числе, обществам в разных странах. И Россия должна его видеть. Потому что этот план ужесточает Украину. И они должны об этом знать", - уточнил гарант.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Зеленский раскрыл три пункта плана победы

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины относительно оружия. Далее - пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше общее экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть, сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - перечислил пункты глава государства.

Встреча Зеленского и Байдена

Президент Штатов Джо Байден способен принять "важные решения" для Украины в период до завершения своей каденции, считает Влдадмир Зеленский.

"Я считаю, это все же историческая миссия, по крайней мере в ракурсе Украины. Потому что есть у него своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этой войны", - сказал Зеленский.

Решение Байдена "зависит от многих вещей" – от того, прислушается ли действующий хозяин Белого дома к аргументам Украины.

"У нас были некоторые решения в истории наших отношений с Байденом, были очень интересные и непростые диалоги. Он потом менял свое мнение", - напомнил Зеленский.

Когда Зеленский встретится с Трампом

В рамках визита в Соединенные Штаты Зеленский встретится с кандидатом на пост американского президента от Республиканской партии Дональдом Трампом. Как утверждает Зеленский, вероятно, встреча пройдет 26-27 сентября.

"Обязательно, да. Я видел его сообщения в СМИ, наши команды в контакте. Главное, чтобы время было. Я не буду заглядывать в будущее, но думаю, что для обоих нас это будет важно", - сказал президент.

Зеленский встретится с Харрис

Владимир Зеленский заявил, что он точно встретится и с оппонентом Трампа – кандидатом на пост президента США от Демократической партии Камалой Харис. Зеленский хотел бы узнать, что думает Харрис о плане победы.

"Как я вам сказал: в плане есть не только то, что нужно сегодня от Байдена. Но в плане есть то, что у нас будет другая ситуация после ноября. То есть в США будет новый президент. И надо с каждым из претендентов говорить, а как они к этому относятся. И тоже я буду говорить с Конгрессом. Мне нужна их поддержка по этому делу", - резюмировал гарант.

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Потери Украины в войне с РФ

Информация, которую опубликовало американское издание The Wall Street Journal о том, что потери Украины в войне составляют 80 тысяч военных, не соответствует действительности, сказал Владимир Зеленский.

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Существенно", - добавил он.

Украина работает над освобождением Крыма

Президент рассказал журналистам о ситуации относительно временно оккупированного Крыма и Черного моря. По его словам, проводится определенная работа по изоляции оккупантов на полуострове.

"Происходят некоторые процессы по изоляции временно оккупированного Крыма, также есть отдельная операция, частью которой было разрушение группировки флота РФ в Черном море", - сказал Зеленский.

Для изоляции Крыма нужно разрушить Крымский мост / Инфографика: Главред

"Курск, я считаю, выполняет свою задачу"

Курская операция, которая идет уже больше месяца, вынудила россиян оттянуть более 40 тысяч своих военных. Поставленные задачи выполняются, полагает Зеленский.

"Курск, я считаю, что выполняет свою задачу. Мы оттащили силы врага: там 42 000 россиян. Может быть и 60 тысяч", - пояснил президент.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 100 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Об ATACMS говорить уже поздно

Украина уже не может говорить о возможности применения по территории России ракет ATACMS. Поздно – противник уже стал перемещать свои вооружения на расстояние за пределами боевого радиуса американских ракет.

"Сегодня мы не можем говорить о просто возможности использовать нам ATACMS. Почему? Потому что поздно. Они передвигают самолеты на другие аэродромы. Подготовили площадки для своего оружия, что-то оттащили на 300+ километров. Да, много тактических вещей есть на этом расстоянии, и нам нужно дальнобойное оружие. Но они многое перетащили туда. Потому и нужно говорить сегодня о серьезных решениях", - заявил Зеленский.

Кратко о ракетах ATACMS / Инфографика Главреда

"У нас есть дальнобойное оружие"

Зеленский отметил, что у Украины есть и свое дальнобойное оружие, но не в том количестве, которое нужно.

"У нас есть дальнобойное оружие. Но не в том количестве, которое нам нужно, скажем так. Но, тем не менее, этот пакет у нас есть - Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Но ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям, на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации", - добавил гарант.

Глава государства объяснил, что страны-партнеры не снимают табу для Украины на удары своими вооружениями по России из-за страха эскалации войны.

"Многие разные факторы, кто-то о чем-то говорит, кто-то с кем-то договаривается, для кого-то это действительно эскалация. Думаю, Байден сегодня действительно получает информацию от своего окружения, что может быть эскалация. Но, и это важно, не все его окружение так считает. И это уже достижение, что не все его окружение так считает", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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