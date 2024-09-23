Зеленский прибыл в США - первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США вместе с первой леди Еленой Зеленской. Сначала он посетит Пенсильванию, затем Нью-Йорк и Вашингтон. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.
"Главная задача - укрепление Украины, защита всех наших людей. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. Каждый, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь - это решимость. План победы Украины будет на столе у всех наших союзников", - заявил Зеленский.
Он добавил, что "План победы Украины" первым увидит президент США Джо Байден. После этого его представят всем лидерам стран-партнеров, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты США.
"Именно сейчас определяется, что будет наследием нынешнего поколения государственных лидеров. Тех, кто в самых высоких кабинетах. В ближайшие дни будут встречи с лидерами стран Глобального Юга, G7, Европы, с руководителями международных организаций - со многими, кто помогает консолидировать мир. Очень весомые встречи с представителями Соединенных Штатов. Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права - вот что нам нужно", - добавил он.
План победы Украины - главные новости по теме:
Президент Владимир Зеленский на следующей неделе отправится с визитом в США, чтобы показать Джо Байдену план победы Украины в войне с Россией. Также Зеленский встретится с кандидатами на пост президента Штатов Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Ранее Зеленский раскрыл три пункта плана Украины.
"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в отношении оружия. Далее - пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше совместное экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть, сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - сказал президент.
Запуск плана победы зависит от позиции США, также говорил Владимир Зеленский. По его словам, в рамках плана Украина ожидает быстрых и уверенных действий по поддержке в период с октября по декабрь.
Кроме того, Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией, которые должны проводиться в рамках плана победы. Ожидается, что план победы будет готов к началу ноября.
Формула мира Зеленского
Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.
Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.
Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.
Другие новости:
- Война не заканчивается: как долго РФ сможет идти в наступление
- Есть первые "прилеты": РФ атаковала Украину ракетами
- Россияне попали в ловушку: в ВСУ анонсировали хорошие новости из Харьковщины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред