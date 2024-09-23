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Зеленский прибыл в США - первые подробности

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2024, 00:54
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Президент лично представит "План победы Украины" Джо Байдену, Конгрессу и странам-партнерам.
Байден, Зеленский
Зеленский прибыл в США / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США вместе с первой леди Еленой Зеленской. Сначала он посетит Пенсильванию, затем Нью-Йорк и Вашингтон. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Главная задача - укрепление Украины, защита всех наших людей. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. Каждый, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь - это решимость. План победы Украины будет на столе у всех наших союзников", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "План победы Украины" первым увидит президент США Джо Байден. После этого его представят всем лидерам стран-партнеров, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты США.

видео дня

"Именно сейчас определяется, что будет наследием нынешнего поколения государственных лидеров. Тех, кто в самых высоких кабинетах. В ближайшие дни будут встречи с лидерами стран Глобального Юга, G7, Европы, с руководителями международных организаций - со многими, кто помогает консолидировать мир. Очень весомые встречи с представителями Соединенных Штатов. Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права - вот что нам нужно", - добавил он.

План победы Украины - главные новости по теме:

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе отправится с визитом в США, чтобы показать Джо Байдену план победы Украины в войне с Россией. Также Зеленский встретится с кандидатами на пост президента Штатов Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский раскрыл три пункта плана Украины.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в отношении оружия. Далее - пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше совместное экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть, сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - сказал президент.

Запуск плана победы зависит от позиции США, также говорил Владимир Зеленский. По его словам, в рамках плана Украина ожидает быстрых и уверенных действий по поддержке в период с октября по декабрь.

Кроме того, Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией, которые должны проводиться в рамках плана победы. Ожидается, что план победы будет готов к началу ноября.

Формула мира инфографика
Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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