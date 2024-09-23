Россияне попали в ловушку: в ВСУ анонсировали хорошие новости из Харьковщины

Агрегатный завод стал большой проблемой для российских оккупантов.

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Военный анонсировал хорошие новости из Волчанска / Коллаж: Главред, фото: Громадське радіо, ОК "Запад"

Российские оккупанты оказались в ловушке в Волчанске на Харьковщине. Скоро оттуда поступят хорошие новости. Об этом во время телемарафона заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Он утверждает, что Агрегатный завод стал большой проблемой для оккупантов. Накануне РФ ударила по своим же силам на Агрегатном заводе из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Подобные обстрелы фиксируются уже не первый раз.

"Вероятно, они решили облегчить страдания россиян, которые заблокированы на заводе ... Сейчас небольшое количество их там находится, многие из них небоеспособны. У них нарушена логистика, пытаются дронами как-то компенсировать нехватку воды, еды и боеприпасов. По городу Волчанск продолжаются уличные бои. Вероятно, скоро будут хорошие новости, в частности об Агрегатном заводе. Если, конечно, россияне не справятся первыми и не уничтожат своих же военнослужащих на его территории", - сказал Черняк. видео дня

Волчанский агрегатный завод - что о нем известно Волчанский агрегатный завод — промышленное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Завод являлся градообразующим предприятием города. По состоянию на начало 2013 года завод являлся одним из крупнейших действующих машиностроительных предприятий Харьковской области. В 2013 году завод освоил производство главных цилиндров выключения сцепления для грузовых автомашин МАЗ и КамАЗ и в январе 2014 года начал их поставки ОАО "КамАЗ" (Казань) и РУП "МТЗ". 4 декабря 2013 года завод получил право на экспорт продукции военного назначения. В марте 2014 года Волчанский агрегатный завод и ГП "Антонов" завершили совместную разработку электромагнитного тормоза ЭМТ-1 для самолёта Ан-178.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Ситуация на Харьковском направлении - главные новости

Напомним, что из-за хорошо организованной обороны на Харьковщине ВСУ сбили наступательный потенциал россиян. Мало того, оккупационные войска РФ заманили на неудобные позиции для обороны.

Накануне сообщалось, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях.

Ранее в Третьей штурмовой бригаде предупреждали, что Россия перебросила дополнительные подразделения в Харьковскую область. Враг усилил штурмовые действия, пытаясь вернуть утраченные территории.

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