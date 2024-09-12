Россияне 'заглохли' в наступлении: ВСУ сбили наступательный потенциал оккупантов

Украинские силы заманили российских оккупантов на неудобные позиции и открыли большое окно возможностей через наступление на Курщину.

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Боевого потенциала для нового наступления у РФ нет / Коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Последние недели враг активно продвигался на Донецком направлении, что вызвало волнение о судьбе всей линии фронта. Однако успешные действия ВСУ в Курской области и провал накануне операции врага на Харьковщине изменили ход войны.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Из-за этого, по его словам, сейчас наступательные действия армии страны-агрессора России невозможны.

"Прежде всего из-за хорошо организованной обороны на Харьковщине, где ВСУ сбили наступательный потенциал россиян. Мало того, мы их заманили на неудобные позиции для обороны", - говорит эксперт. видео дня

У россиян тогда встал выбор - выводить войска из Харьковщины, или же перебрасывать туда дополнительные резервы для удержания плацдарма. Второе они и сделали, однако этим же обрекли себя на массовую ликвидацию украинскими силами на выгодных рубежах.

Как следствие провала врага на Харьковщине, у ВСУ появились возможности в районе важного логистического хаба РФ - города Суджи. Хотя этот город районного назначения был хорошо укреплен, украинцам удалось пройти вражескую оборону и быстро взять Суджу под контроль.

"Эта контратака сломала все планы россиян. И так же, как на Харьковском направлении, ситуация повторилась уже на Курском, где россияне имели выбор - либо отходить и оставлять фактически полуобласти под нашим контролем, либо начать перебрасывать туда какие-то резервы для усиления", - объясняет Кузан.

Оккупанты снова выбрали вариант переброски резервов, даже из Калининграда и других отдаленных городов, чтобы и усилить силы на Курщине, и не выводить войска с Покровского направления.

"Но фактически они начали бросать свои резервы на явно невыгодные позиции, из-за чего мы начали их уничтожать гораздо эффективнее. Как следствие, они сожгли свои резервы, и теперь мы можем говорить, что они не имеют сил для того, чтобы по состоянию на сейчас открыть еще какой-то фронт на севере. Хотя в зависимости от того, как россияне проведут мобилизацию, ситуация за несколько месяцев может измениться", - добавил он.

Кто такой Сергей Кузан? Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, Украина успешно выполнила свою задачу летней кампании, сохранив ключевые позиции и не позволив россиянам прорвать фронт. Есть исключения продвижения у Покровска, но это самое большое продвижение, потому что мы могли иметь три таких покровских направления по всей протяженности фронта.

Ранее сообщалось, что российская армия оккупировала Лисовку в Донецкой области, а также продвинулась возле Клещеевки, Невельского, до Украинского и окрестностей.

Накануне Роман Свитан заявил, что самой горячей сегодня на фронте оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Таким образом, после массовых штурмов врага, появилась угроза для Угледара и Курахово. Несмотря на проблемы в РФ с техникой, боеприпасами и резервами, города могут захватить, если украинское командование не найдет около 100 тысяч резерва, но есть ключ к решению затруднительной ситуации.

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