УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне "заглохли" в наступлении: ВСУ сбили наступательный потенциал оккупантов

Анна Косик
12 сентября 2024, 09:14
270
Украинские силы заманили российских оккупантов на неудобные позиции и открыли большое окно возможностей через наступление на Курщину.
Россияне 'заглохли' в наступлении: ВСУ сбили наступательный потенциал оккупантов
Боевого потенциала для нового наступления у РФ нет / Коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Последние недели враг активно продвигался на Донецком направлении, что вызвало волнение о судьбе всей линии фронта. Однако успешные действия ВСУ в Курской области и провал накануне операции врага на Харьковщине изменили ход войны.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Из-за этого, по его словам, сейчас наступательные действия армии страны-агрессора России невозможны.

"Прежде всего из-за хорошо организованной обороны на Харьковщине, где ВСУ сбили наступательный потенциал россиян. Мало того, мы их заманили на неудобные позиции для обороны", - говорит эксперт.

видео дня

У россиян тогда встал выбор - выводить войска из Харьковщины, или же перебрасывать туда дополнительные резервы для удержания плацдарма. Второе они и сделали, однако этим же обрекли себя на массовую ликвидацию украинскими силами на выгодных рубежах.

Как следствие провала врага на Харьковщине, у ВСУ появились возможности в районе важного логистического хаба РФ - города Суджи. Хотя этот город районного назначения был хорошо укреплен, украинцам удалось пройти вражескую оборону и быстро взять Суджу под контроль.

"Эта контратака сломала все планы россиян. И так же, как на Харьковском направлении, ситуация повторилась уже на Курском, где россияне имели выбор - либо отходить и оставлять фактически полуобласти под нашим контролем, либо начать перебрасывать туда какие-то резервы для усиления", - объясняет Кузан.

Оккупанты снова выбрали вариант переброски резервов, даже из Калининграда и других отдаленных городов, чтобы и усилить силы на Курщине, и не выводить войска с Покровского направления.

"Но фактически они начали бросать свои резервы на явно невыгодные позиции, из-за чего мы начали их уничтожать гораздо эффективнее. Как следствие, они сожгли свои резервы, и теперь мы можем говорить, что они не имеют сил для того, чтобы по состоянию на сейчас открыть еще какой-то фронт на севере. Хотя в зависимости от того, как россияне проведут мобилизацию, ситуация за несколько месяцев может измениться", - добавил он.

Кто такой Сергей Кузан?

Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, Украина успешно выполнила свою задачу летней кампании, сохранив ключевые позиции и не позволив россиянам прорвать фронт. Есть исключения продвижения у Покровска, но это самое большое продвижение, потому что мы могли иметь три таких покровских направления по всей протяженности фронта.

Ранее сообщалось, что российская армия оккупировала Лисовку в Донецкой области, а также продвинулась возле Клещеевки, Невельского, до Украинского и окрестностей.

Накануне Роман Свитан заявил, что самой горячей сегодня на фронте оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Таким образом, после массовых штурмов врага, появилась угроза для Угледара и Курахово. Несмотря на проблемы в РФ с техникой, боеприпасами и резервами, города могут захватить, если украинское командование не найдет около 100 тысяч резерва, но есть ключ к решению затруднительной ситуации.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Харьковская область российские войска Покровск Сергей Кузан Курская область
Реклама

Главное за день

США хотят от Украины стратегию войны на год, прежде чем разрешить бить по РФ — Bloomberg

США хотят от Украины стратегию войны на год, прежде чем разрешить бить по РФ — Bloomberg

10:07 Украина
Расширение зоны ударов по России: в США заканчивают план ослабления ограничений

Расширение зоны ударов по России: в США заканчивают план ослабления ограничений

10:02 Мир
Бойцы ГУР сбили над Черным морем российский истребитель за $50 млн

Бойцы ГУР сбили над Черным морем российский истребитель за $50 млн

08:42 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ее ждали, мы надеялись : что случилось с мамой предательницы Наташи Королевой 56435

"Ее ждали, мы надеялись": что случилось с мамой предательницы Наташи Королевой

Подлет - мгновенный, сбить трудно даже системой Patriot : эксперт - об иранских ракетах 48377

"Подлет - мгновенный, сбить трудно даже системой Patriot": эксперт - об иранских ракетах

Концерты отменены : с alyona alyona произошло несчастье - детали 18858

"Концерты отменены": с alyona alyona произошло несчастье - детали

Глядя в глаза: журналистка сказала Елене Зеленской, что о ней думают украинки 9414

Глядя в глаза: журналистка сказала Елене Зеленской, что о ней думают украинки

Последние новости

10:02

Расширение зоны ударов по России: в США заканчивают план ослабления ограничений

09:56

РФ запустила по Украине рой дронов и ракет: сколько целей удалось сбить ПВО

09:40

"Это нелюди": внучка путиниста Маслякова устроила истерику на его похоронах

09:38

Без уксуса, кипятка и соды: как пробить засор менее чем за 1 минуту

09:14

Россияне "заглохли" в наступлении: ВСУ сбили наступательный потенциал оккупантов

Курская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - КузанКурская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - Кузан
08:42

Бойцы ГУР сбили над Черным морем российский истребитель за $50 млнВидео

08:40

"Я решила": Кристина Орбакайте уходит с российской сцены и обратилась к россиянам

08:15

РФ хочет перерезать контрнаступление ВСУ: ситуация в Курской области изменилась

08:11

Киев отбил седьмую за сентябрь атаку РФ: тревога длилась около двух часов

Реклама
08:10

Российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской областимнение

07:39

Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Донбассе - аналитики

06:52

Нет света и воды, пострадали люди: армия РФ ударила по КонтопуФото

06:10

Шойгу внезапно сделал заявление о планах Путинамнение

05:58

Гороскоп на завтра 13 сентября: Козерогам - фантастическая карьера, Рыбам - напряженный день

05:00

Намазка на все 100: такую закуску сложно забыть - безумно вкусноВидео

04:06

Для нескольких городов особая угроза: куда РФ будет бить ракетами из Ирана - Маломуж

03:00

Курская операция Украины: РФ начала контрнаступление, а ВСУ переходят в оборону

02:27

РФ получила от Ирана 200 ракет Fath-360: Маломуж ответил, возможны ли еще поставки

01:30

Тайная сестра-близнец: известный певец сделал необычное признание

00:50

Parfeniuk рассказал, как первый продюсер угрожал ему боевой гранатой

Реклама
00:01

Почти 7-балльный шторм не отступает: в Украине бушует жесткая магнитная буря

11 сентября, среда
23:41

Войска РФ отказываются штурмовать Волчанск: в бой бросают необученных - ОТГ "Харьков"

23:33

Не берет трубку от Гарри: почему король Чарльз не хочет общаться с сыном

23:10

Волка могут найти только единицы: интересная головоломка на внимательность

23:08

"Заползают" в котел: полковник ВСУ назвал последствия контрнаступления РФ на Курщине

22:38

На похороны путиниста Маслякова пришла команда КВН со Львова

22:28

Эксперты собрали топ-5 советов, как ухаживать за деревьями осенью

22:28

"Решение уже принято": Британия тайно позволила Украине бить Storm Shadow по РФ - СМИ

22:22

После скандала с побегом мужа: Таня Пренткович объявила о новой беременностиВидео

22:07

"Заводы готовы": Зеленский назвал условие увеличения производства дронов в Украине

22:05

"Концерты отменены": с alyona alyona произошло несчастье - детали

21:43

Украину "жестко связали": в Foreign Policy раскритиковали стратегию США относительно войны

21:13

РФ начинает выбивать ВСУ в Курской области: эксперт об обострении ситуации

20:34

Байден обсудит с Британией возможные удары ВСУ в глубь России: Блинкен назвал дату

20:06

"Не зависит от моего оптимизма": Зеленский сделал заявление о дальнобойных ударах по РФ

20:01

Британия объявила о пакете помощи Украине на более 600 млн фунтов: что в него войдет

19:55

Хотел напугать Усика: "Цыганский король" одним ударом положил тайского боксера

19:29

"Заставит РФ закончить войну": Зеленский рассказал о "плане победы" Украины

19:24

Била ли РФ по Украине иранскими ракетами: Зеленский дал однозначный ответ

19:24

Светлана Тарабарова призналась, почему рада тем артистам, кто "переобулся"

Реклама
19:15

Россия после "подарков" из Ирана получила партию ракет от еще одной страны

19:10

Реакция на дебаты: консерваторы разочарованы, демократы довольнымнение

19:07

В Киеве напали на митрополита, который служит в ВСУ: что говорят в полиции

18:49

Грозовой циклон накроет Украину: какие регионы будет заливать дождем

18:18

Никаких планов без Украины: Зеленский отреагировал на информацию о "мирном плане Шольца"

18:14

Осталось лишь пятно: российский Су-30 внезапно исчез над морем возле Крыма

18:07

Лучше, чем из магазина: рецепт самого вкусного яблочного сидра

18:01

Превзошла ожидания: Маск неожиданно похвалил Харрис после дебатов с Трампом

17:47

Лучший вариант для дома и квартиры: какие породы кошек самые ласковые - списокВидео

17:26

"Сфальсифицированное шоу": Трамп заявил, что больше не будет участвовать в дебатах с Харрис

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять