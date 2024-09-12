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РФ хочет перерезать контрнаступление ВСУ: ситуация в Курской области изменилась

Анна Косик
12 сентября 2024, 08:15
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Российские военкор заявляют об успешном отражении населенных пунктов на Курщине, однако аналитики подтверждений этому не видят.
Армия РФ, карта курской области
У оккупантов есть продвижение, однако захват нескольких населенных пунктов пока неподтвержден / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрин с ISW

Спустя более месяца после успешного прорыва ВСУ на территорию Курской области оккупационные войска агрессора России начали проводить контратаки там. Однако масштаб и перспективы действий врага пока непонятны.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 11 сентября ситуация в Курской области нестабильна. Геолокационные кадры подтвердят отвоевание россиянами позиций к востоку от Журавлей и продвижение у Снагоста.

Аналитики предполагают, что таким образом вражеские войска пытаются перерезать украинское наступление в Курской области перед скоординированной операцией по вытеснению Сил обороны.

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В то же время российские милблогеры утверждали, что армия РФ осуществила успешную контратаку с севера у Коренево и едва не полностью захватила Снагост, а также Красножелтневое, Комаровку, Вишневку, Апанасовку, 10-го Октября, Обуховку, Бяхово, Внезапное и Гордеевку. Однако аналитики это не подтверждают.

В Институте изучения войны добавили, что, скорее всего, в Курской области оккупанты начали задействовать более боеспособные подразделения, однако проблема в том, что они были на восстановлении по несколько раз. Ярким примером является 155 бригада морской пехоты.

Кроме этого остается непонятным, достаточно ли войск у РФ на территории Курской области для вытеснения ВСУ, или, хотя бы, защиты от новых атак украинских сил. Неизвестно и то, смогут ли они успешно отбить территории в регионе.

"Было бы преждевременно оценивать влияние двух дней российских контратак на месячное украинское вторжение в Курскую область, особенно на фоне продолжающихся украинских трансграничных атак, и ISW продолжит оценивать влияние российских контратак в ближайшие дни", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, Россия перешла к контрнаступлению в Курской области. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, враг бросил на прорыв обороны ВСУ войско численностью более 35 тысяч оккупантов.

Накануне стало известно, что россияне активно участвуют в боях, переправляясь через реку Сейм. Эксперт Роман Свитан отметил, что целью наступления российских войск является недопущение вытеснения подразделений РФ за реку Сейм. Ведь в таком случае Силы обороны Украины смогут развернуть вдоль реки значительно меньше войск, поскольку сама река является мощным естественным укреплением.

Ранее генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил, что ситуацию для Сил обороны на Курщине нельзя назвать простой. Для успешной защиты нужны резервы, которые уже были задействованы украинской стороной для наступления на этом направлении.

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