Спустя более месяца после успешного прорыва ВСУ на территорию Курской области оккупационные войска агрессора России начали проводить контратаки там. Однако масштаб и перспективы действий врага пока непонятны.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 11 сентября ситуация в Курской области нестабильна. Геолокационные кадры подтвердят отвоевание россиянами позиций к востоку от Журавлей и продвижение у Снагоста.

Аналитики предполагают, что таким образом вражеские войска пытаются перерезать украинское наступление в Курской области перед скоординированной операцией по вытеснению Сил обороны.

В то же время российские милблогеры утверждали, что армия РФ осуществила успешную контратаку с севера у Коренево и едва не полностью захватила Снагост, а также Красножелтневое, Комаровку, Вишневку, Апанасовку, 10-го Октября, Обуховку, Бяхово, Внезапное и Гордеевку. Однако аналитики это не подтверждают.

В Институте изучения войны добавили, что, скорее всего, в Курской области оккупанты начали задействовать более боеспособные подразделения, однако проблема в том, что они были на восстановлении по несколько раз. Ярким примером является 155 бригада морской пехоты.

Кроме этого остается непонятным, достаточно ли войск у РФ на территории Курской области для вытеснения ВСУ, или, хотя бы, защиты от новых атак украинских сил. Неизвестно и то, смогут ли они успешно отбить территории в регионе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.