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Оплатил похороны: в семье у молчуна Реввы случилась трагедия

Алена Кюпели
14 мая 2025, 21:51
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Александр Ревва оплатил похороны своему близкому человеку.
Ревва похоронил близкого человека
Ревва похоронил близкого человека / Коллаж Главред, фото Instagram/arthurpirozhkov

Кратко:

  • Кого похоронил Александр Ревва
  • Что стало известно о его "любвеобильной" матери

Донеччанин по происхождению, российский комик Александр Рева, который не общается со своей матерью, оголтелой путинисткой из Донецка, сообщил о трагедии в семье.

Как пишут российские пропагандисты, 10 мая не стало отчима Александра Реввы, который вырастил его как родного сына.

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О том, что Олег Рачеев ушел из жизни, стало широко известно только 14 мая — в день его похорон. Траурные мероприятия прошли в Сочи. Известно, что Ревва взял на себя все финансовые вопросы, связанные с организацией прощания и погребения, но приехал ли он, чтобы проститься, неизвестно.

В семье Реввы случилась трагедия
В семье Реввы случилась трагедия / Фото Instagram/ arthurpirozhkov

"Олег Евгеньевич прожил более 30 лет в браке с мамой Александра, Любовью Николаевной, в Сочи. Сам он был родом из Норильска. С мамой-путинисткой Реввы он познакомился в этом заполярном городе", — говорит продюсер Никита Коннов.

Ревва о своем детстве вспоминал не самые лучшие моменты. По его словам, его мама крутила романы со многими мужчинами, а имена всех "отчимов" в своей жизни он уже и не припомнит.

В семье Реввы случилась трагедия
В семье Реввы случилась трагедия / Фото Instagram/ arthurpirozhkov

"Отчимов было настолько много, что я их уже даже не запоминал по именам. Да, я не запоминал по именам, потому что порой она говорила: "Это ваш новый папа Олег". Я спрашивал: "Подожди, а где же папа Сергей?". Мама отвечала: "Забыли. Он негодяй", — рассказывал Ревва.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

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