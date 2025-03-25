76-летний Депардье столкнулся с обвинениями в изнасиловании или сексуальном насилии.

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Депардье теперь может надеть наручники / коллаж Главред, фото УНИАН

Кратко:

Кто обвинил Депардье в насилии

Чего хотят добиться его адвокаты

Известный французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство страны-агрессора РФ и известный своими пророссийскими заявлениями, станет самым известным французом, которого будут судить по обвинениям в насилии, когда он предстанет перед парижским судом в понедельник.

По информации The Guardian, актер, титан французского кино, снявшийся более чем в 200 фильмах и телесериалах, обвиняется в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма в 2021 году.

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76-летний Депардье столкнулся с обвинениями в изнасиловании или сексуальном насилии со стороны более чем дюжины женщин, все из которых он отрицал, но это первый раз, когда он предстал перед судом, чтобы ответить на обвинения.

Жерар Депардье / filmpro.ru

Две женщины, помощник режиссера, 34 года, и художник-декоратор, 54 года, оказавшиеся в центре судебного разбирательства, работали на съемочной площадке фильма Les Volets Verts (Зеленые ставни), выпущенного в 2022 году, в котором также снимались Анук Гринберг и Фанни Ардан.

Художник-декоратор обратилась в полицию, чтобы обвинить Депардье в сексуальном насилии, сексуальных домогательствах и сексуальных оскорблениях во время съемок после того, как актер опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro в октябре 2023 года, в котором заявил: "Никогда, никогда я не оскорблял женщину", и предположил, что он стал жертвой "линчевания" в СМИ.

Жерар Депардье / EPA / UPG

Шестью месяцами ранее сайт расследований Mediapart опубликовал обвинения в сексуальном насилии в отношении него от более чем дюжины женщин, некоторые из которых относятся к началу 2000-х годов. Около 20 женщин в общей сложности обвинили его в насилии и ненадлежащем поведении, но несколько дел были прекращены, поскольку истек срок для судебного преследования.

Гринберг поддержал двух женщин, заявив, что Депардье неоднократно делал "непристойные замечания" во время съемок в Париже.

Первоначально суд был назначен на октябрь прошлого года, но был отложен из-за плохого состояния здоровья Депардье. В то время его адвокат Жереми Ассус сказал, что актер перенес операцию по шунтированию сердца, а его диабет усугубился из-за стресса от предстоящего судебного разбирательства.

Жерар Депардье / show.obozrevatel.com

С тех пор его осмотрел назначенный судом врач, который признал его в состоянии явиться, хотя слушания будут ограничены шестью часами в день, и ему будет разрешено делать перерывы при необходимости.

Депардье был помещен под официальное расследование по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии в 2020 году после того, как актер Шарлотта Арну обвинила его в том, что он дважды напал на нее в его доме в Париже в 2018 году, когда ей было 22 года, а ему 70.

После того, как адвокаты Депардье попытались добиться прекращения дела, главный прокурор Парижа заявил, что имеются "серьезные и подтвержденные доказательства", оправдывающие сохранение обвинений. Расследование продолжается.

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Напомним, ранее французская актриса Элен Даррас обвинила коллегу по фильму "Дискотека" (2008) легендарного артиста-путиниста (и обладателя паспорта страны-агрессора РФ) Жерара Депардье в том, что он подверг ее сексуальному насилию на съемочной площадке.

Ранее дело актера решили рассмотреть повторно. Причиной повторного рассмотрения дела стало видео, на котором запечатлены Жерар Депардье и его партнерша. Кадры были получены сотрудниками судебной полиции, расследовавшими серию предполагаемых нападений, совершенных 72-летним актером в августе 2018 года.

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Кто такой Жерар Депардье Жерар Депардье известен своими ролями в таких фильмах, как "Зеленая карта", "Человек в железной маске" и "Жизнь Пи". Он также был номинирован на "Оскар" в 1991 году за главную роль в фильме "Сирано де Бержерак". В 2013 году террорист Владимир Путин предоставил Депардье российское гражданство после того, как он заявил, что собирается отказаться от своего французского паспорта в знак протеста против планов правительства по повышению налогов для самых богатых. Депардье поддерживает военное втолржение России в Украину.

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