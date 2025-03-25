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Любителя России Депардье будут судить за сексуальное насилие

Алена Кюпели
25 марта 2025, 08:24
687
76-летний Депардье столкнулся с обвинениями в изнасиловании или сексуальном насилии.
Депардье, наручники
Депардье теперь может надеть наручники / коллаж Главред, фото УНИАН

Кратко:

  • Кто обвинил Депардье в насилии
  • Чего хотят добиться его адвокаты

Известный французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство страны-агрессора РФ и известный своими пророссийскими заявлениями, станет самым известным французом, которого будут судить по обвинениям в насилии, когда он предстанет перед парижским судом в понедельник.

По информации The Guardian, актер, титан французского кино, снявшийся более чем в 200 фильмах и телесериалах, обвиняется в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма в 2021 году.

видео дня

76-летний Депардье столкнулся с обвинениями в изнасиловании или сексуальном насилии со стороны более чем дюжины женщин, все из которых он отрицал, но это первый раз, когда он предстал перед судом, чтобы ответить на обвинения.

Жерар Депардье
Жерар Депардье / filmpro.ru

Две женщины, помощник режиссера, 34 года, и художник-декоратор, 54 года, оказавшиеся в центре судебного разбирательства, работали на съемочной площадке фильма Les Volets Verts (Зеленые ставни), выпущенного в 2022 году, в котором также снимались Анук Гринберг и Фанни Ардан.

Художник-декоратор обратилась в полицию, чтобы обвинить Депардье в сексуальном насилии, сексуальных домогательствах и сексуальных оскорблениях во время съемок после того, как актер опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro в октябре 2023 года, в котором заявил: "Никогда, никогда я не оскорблял женщину", и предположил, что он стал жертвой "линчевания" в СМИ.

Жерар Депардье
Жерар Депардье / EPA / UPG

Шестью месяцами ранее сайт расследований Mediapart опубликовал обвинения в сексуальном насилии в отношении него от более чем дюжины женщин, некоторые из которых относятся к началу 2000-х годов. Около 20 женщин в общей сложности обвинили его в насилии и ненадлежащем поведении, но несколько дел были прекращены, поскольку истек срок для судебного преследования.

Гринберг поддержал двух женщин, заявив, что Депардье неоднократно делал "непристойные замечания" во время съемок в Париже.

Первоначально суд был назначен на октябрь прошлого года, но был отложен из-за плохого состояния здоровья Депардье. В то время его адвокат Жереми Ассус сказал, что актер перенес операцию по шунтированию сердца, а его диабет усугубился из-за стресса от предстоящего судебного разбирательства.

Жерар Депардье
Жерар Депардье / show.obozrevatel.com

С тех пор его осмотрел назначенный судом врач, который признал его в состоянии явиться, хотя слушания будут ограничены шестью часами в день, и ему будет разрешено делать перерывы при необходимости.

Депардье был помещен под официальное расследование по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии в 2020 году после того, как актер Шарлотта Арну обвинила его в том, что он дважды напал на нее в его доме в Париже в 2018 году, когда ей было 22 года, а ему 70.

После того, как адвокаты Депардье попытались добиться прекращения дела, главный прокурор Парижа заявил, что имеются "серьезные и подтвержденные доказательства", оправдывающие сохранение обвинений. Расследование продолжается.

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Напомним, ранее французская актриса Элен Даррас обвинила коллегу по фильму "Дискотека" (2008) легендарного артиста-путиниста (и обладателя паспорта страны-агрессора РФ) Жерара Депардье в том, что он подверг ее сексуальному насилию на съемочной площадке.

Ранее дело актера решили рассмотреть повторно. Причиной повторного рассмотрения дела стало видео, на котором запечатлены Жерар Депардье и его партнерша. Кадры были получены сотрудниками судебной полиции, расследовавшими серию предполагаемых нападений, совершенных 72-летним актером в августе 2018 года.

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Кто такой Жерар Депардье

Жерар Депардье известен своими ролями в таких фильмах, как "Зеленая карта", "Человек в железной маске" и "Жизнь Пи". Он также был номинирован на "Оскар" в 1991 году за главную роль в фильме "Сирано де Бержерак".

В 2013 году террорист Владимир Путин предоставил Депардье российское гражданство после того, как он заявил, что собирается отказаться от своего французского паспорта в знак протеста против планов правительства по повышению налогов для самых богатых.

Депардье поддерживает военное втолржение России в Украину.

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