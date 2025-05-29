Канев шепчет тайны: какие секреты скрывает город со времен Киевской Руси

Узнайте о тайне последней любви Шевченко, похороненного неподалеку на каневской земле.

https://glavred.info/culture/kanev-shepchet-tayny-kakie-sekrety-skryvaet-gorod-so-vremen-kievskoy-rusi-10668995.html Ссылка скопирована

Запорожцы выбрали Канев для последнего пристанища / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Кто именно упокоился рядом с Шевченко

Почему Канев называют городом духовной силы

Что сохранил подземный монастырь XI века

Канев - сердце исторической и духовной силы Украины, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Об этом загадочном городе и его тайнах говорится в видео на YouTube-канале TimePRO.TV, которое погружает зрителя в мир украинских традиций, легенд и исторических фигур.

Главред решил рассказать об этом уникальном городе, манящем тысячи туристов своей энергетикой, историей и культурным наследием.

Автор рассказывает о том, что Тарасова гора - место силы. Здесь, на бывшей Чернечей горе, похоронен Тарас Шевченко. Это место было выбрано не случайно - оно точно соответствует описанию из его "Завещания".

Вам также может быть интересно: Что на самом деле пили казаки: историк рассказал об уникальном напитке.

Чтобы подняться к могиле Кобзаря, придется преодолеть 392 ступеньки. Именно тогда начинаешь понимать глубину понятия "Днепровские кручи". Автор видео отмечает: на пути есть удобные площадки для отдыха, а текст самого "Заповіту" будто вдохновляет и поддерживает.

Интересно, что, по словам каневской исследовательницы Зинаиды Тарахан-Березы, неподалеку похоронена Ликерия Полусмак - последняя любовь Шевченко.

Еще одно сокровище - Успенский собор 1144 года, построенный по инициативе великого князя Всеволода Ольговича. Это - древнейшее каменное сооружение Канева, от которого начинается мемориальный путь Тараса Шевченко на Чернечую гору.

Сегодня собор отреставрирован и действует как храм. Внутри - иконы XVII века, а на башне - старинные часы. Возле собора - памятник святому Макарию, мощи которого признаны чудотворными.

В XVI веке Канев стал местом для казацкой старшины. Здесь жили и были похоронены известные гетманы - Яков Шах, Самойло Кошка, а в 1578 году из Львова сюда перезахоронили Ивана Подкову.

Его памятник возвышается в урочище Монастырок под Чернечей горой. Здесь же восстановлена Казацкая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, когда-то возведенная по инициативе Ивана Мазепы.

Кроме того, в 1097-1098 годах на Днепровской горе был заложен подземный монастырь с сетью тоннелей - уникальный памятник эпохи Киевской Руси, который уцелел до наших дней.

Читайте также:

О Ютуб канале "TimePRO.TV" TimePRO.TV - это место, где путешествия, наука, культура и история объединяются, чтобы показать вам мир во всей его красоте и многообразии. Наша команда путешествующих документалистов создает увлекательные фильмы и научно-популярные программы для различных телеканалов. Мы открываем уникальные истории, исследуем культуры и раскрываем научные чудеса по всему миру. На этой странице вы найдете эксклюзивные материалы из наших путешествий: статьи, фотографии и видео. Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии открытий!

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред