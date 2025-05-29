Что на самом деле пили казаки: историк рассказал об уникальном напитке

Оказывается, казаки любили различные изысканные напитки.

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Какие напитки пили казаки / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что пили казаки

Какой напиток всегда был на их столах

Часто можно услышать, что украинские казаки всегда пили и любили водку, но это не более чем миф, ведь они любили гораздо более изысканные напитки.

Главред решил разобраться, какие напитки любили казаки.

Что на самом деле пила казацкая старшина

Украинский историк Александр Алферов рассказал, что казацкая старшина, кроме воды, пила и другие интересные и разнообразные напитки.

По его словам, на столах казацкой старшины традиционно была водка, фруктовые наливки (из вишен, слив, груш), настойки (из полыни и аниса).

Казаки также любили варенуху - напиток из водки, меда, сушеных фруктов, которые варили с пряностями и имбирем.

"Конечно, пиво было постоянно и всюду. А еще (казаки, - ред.) любили десертные мускатные вина", - подчеркнул историк.

Что пили казаки - видео:

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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