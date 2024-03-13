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Без шароваров и вышиванки: как на самом деле выглядели украинские казаки

Юрий Берендий
13 марта 2024, 22:47обновлено 13 марта, 23:37
Главред выяснил, как на самом деле одевались казаки во времена Хмельнитчины и откуда взялся миф о шароварах и вышиванках как основном элементе одежды воинов.
Без шароваров и вышиванки: как на самом деле выглядели украинские казаки
Как одевались украинские казаки - мифы об украинских казаках / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Запорожские казаки - это воинская община, которая сформировалась на территории Запорожской Сечи в XVI веке. Они были известны своим военным мастерством, отвагой и желанием защищать свою землю от внешних угроз.

Казацкая культура отличалась большой самостоятельностью и патриотизмом. Она проявлялась в специфическом образе жизни, военных традициях, обычаях и обрядах. Казаки известны также своим языком, казацкими песнями и легендами, которые передавались из поколения в поколение. Однако существует распространенный миф о том, как на самом деле выглядели запорожские казаки и, во что они одевались.

Носили ли казаки шаровары и вышиванку

Исследователи и историки Национального заповедника "Хортица" пришли к выводу, что шаровары и вышиванка не были элементами образа запорожского казака Гетманской эпохи.

"Многие думают, что запорожский казак - это человек в шоковых шароварах и вышиванке. Действительно в 18-19-м веке некоторые элементы были переняты, в том числе, и у татар, турок, и те же самые шаровары, потом вышиванки появились. Но хрестематийно запорожский казак выглядел несколько по-другому", - отмечают в Национальном заповеднике "Хортица" в YouTube.

Смотрите видео о том, носили ли казаки вышиванку и шаровары:

Что известно о Национальном заповеднике "Хортица"

Национальный заповедник "Хортица" - основан в 1965 году, а статус национального получил 6 апреля 1993 года постановлением Кабинета Министров Украины № 254. В его состав входит сам остров Хортица и прилегающие острова и скалы: Байда, Дубовый, Ростьобин, Три Стоги, Средняя, Близнецы, урочище Вырва на правом берегу Днепра, имеющие общегосударственное и историческое значение. Общая площадь заповедника - 2 386,86 га, сообщает Википедия.

Как выглядели запорожские казаки в Гетманскую эпоху

Одежда старшины, воссозданная реконструкторами группы "Печерская сотня", состояла из шерстяных штанов, несколько похожих на современные джинсы по крою: значительно зауженных - модный тренд, в значительной степени заимствованный из Венгрии.

В "Печерской сотне" отмечают, что украинские казаки не носили вышиванок. Под верхней одеждой воины носили только натуральные рубашки, которые считались чуть ли не нижним бельем.

Пеконструктор "Печерской Сотни" Виктор Соколов в эфире программы "Сегодня" указывает на то, что появляться на людях в рубашке во времена казачества считалось неприличием.

Он добавляет, что казаки были тогдашней государственной и военной элитой, которые противостояли захватническим империям.

Поэтому их авторитет был не на руку даже советской империи, которая сделала все возможное, чтобы маргинализировать образ казака.

"Пришла советская власть и взяла себе на вооружение украинца в образе смешного персонажа, который немножко пьяненький, ест галушки, пьет водку, заедает салом и варениками. Этого было достаточно", - отметил Виктор Соколов.

Смотрите видео о том, как на самом деле выглядели запорожские казаки:

Откуда появились шаровары

Историк Александр Алферов отмечает, что шаровары не связаны с золотой эпохой украинского казачества - Хмельнитчиной.

"Шаровары возникают не среди казачества. "Шальвары" - турецкие штаны, которые в свою очередь заимствованы у византийцев. Это штаны из шелка. Шелк - это единственная ткань, на которой не держится человеческая блоха", - указывает Алферов.

В документальном цикле "Сокровища нации" историк Аким Галимов раскрыл историю появления шароваров.

"Шаровары не являются традиционной одеждой казаков. Во времена Богдана Хмельницкого мужчины носили кальсоны - то есть узкие штаны. Упоминания о кальсонах есть в описаниях французского инженера Гийома де Боплана. В советском переводе произведения Боплана узкие кальсоны изменили на шаровары. Казаки носили шаровары только в течение короткого отрезка времени, когда подчинялись России", - отмечается в видео цикла "Сокровища нации" на YouTube.

Смотрите видео о том, откуда взялись шаровары:

Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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