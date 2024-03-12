Зачем казаки носили серьги в ухе: историки назвали 3 неочевидные причины

Традиция ношения сережек среди украинских казаков имеет глубокие исторические корни и связана со многими аспектами культуры и верований того времени. Серьги в ухе для казаков были не только элементом украшения, но и символом их национального достоинства, боевого духа и статуса.
Почему казаки носили серьги
Прежде всего, ношение сережек в ухе могло иметь практическое объяснение. Верилось, что это помогало защитить уши от холода и ветра, что было важно для воинов, которые проводили много времени на открытой местности. Кроме того, серьги возможно служили защитой от "злого глаза" и других негативных влияний, что было довольно распространенным верованием в те времена.
Символически серьги также могли иметь большое значение. Они отражали мужество, смелость и готовность к борьбе за свободу и независимость своей страны. Ношение сережек стало своеобразным элементом самоидентификации казаков, отражением их национальной гордости и веры в свое дело.
Сами же серьги у мужчин-казаков имели обычно вид простого полумесяца и в лучшем случае были серебряными.
Что означало ношение одной или нескольких сережек у казаков
Историки Национального заповедника "Хортица" указывают, что количество сережек и то, на каком ухе они находились имело особое значение в повседневной жизни и в бою.
"Если казак носил серьгу в левом ухе, то это означало, что казак - последний сын у своей матери. Если украинский казак носил серьгу в правом ухе, то это означало, что это последний человек в своем роду", - отмечают исследователи.
Смотрите видео о том, почему казаки носили серьги в ухе и что это означало:
Кроме того, были случаи, когда представители украинского казачества носили серьгу на обоих ушах. По данным историков это означало, что он является единственным ребенком в семье.
Отмечается, что в военных походах и боях таких казаков по возможности берегли от активного участия в боевых действиях.
Доктор исторических наук, профессор Леонтий Войтович предполагает, что наличие сережек освобождало казаков от опасности, нельзя. Они, как другие, участвовали в боях бок о бок с другими. Однако другие казаки, в соответствии с негласными правилами, старались их уберечь и, по возможности, подстраховывали.
Что известно о Национальном заповеднике "Хортица"
Национальный заповедник "Хортица" - основан в 1965 году, а статус национального получил 6 апреля 1993 года постановлением Кабинета Министров Украины № 254. В его состав входит сам остров Хортица и прилегающие острова и скалы: Байда, Дубовый, Ростьобин, Три Стоги, Средняя, Близнецы, урочище Вырва на правом берегу Днепра, имеющие общегосударственное и историческое значение. Общая площадь заповедника - 2 386,86 га, сообщает Википедия.
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